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ठाकुरदास भार्गव स्कूल : शहर में भारतीय खेल प्राधिकरण के स्थानीय प्रशिक्षण केंद्र का साइकिलिंग अभियान सुबह 9:30 बजे से।

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स्मृतिका :

जीजेयू : एजुमनाई कनेक्ट क्लब का स्मृतिका कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से।

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सम्मेलन

अग्रसेन भवन : इनेलो विधि प्रकोष्ठ का सम्मेलन सुबह 11 बजे से।

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जनपरिवाद समिति :

लघु सचिवालय : मंत्री अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में जनपरिवाद समिति की बैठक दोपहर 2 बजे।

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कवि सम्मेलन

सालिग राम गोशाला : वार्षिकोत्सव पर सुरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन रात 8 बजे से।

साइकिलिंग