Hisar News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 12:34 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 12:34 AM IST
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साइकिलिंग
ठाकुरदास भार्गव स्कूल : शहर में भारतीय खेल प्राधिकरण के स्थानीय प्रशिक्षण केंद्र का साइकिलिंग अभियान सुबह 9:30 बजे से।
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स्मृतिका :
जीजेयू : एजुमनाई कनेक्ट क्लब का स्मृतिका कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से।
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सम्मेलन
अग्रसेन भवन : इनेलो विधि प्रकोष्ठ का सम्मेलन सुबह 11 बजे से।
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जनपरिवाद समिति :
लघु सचिवालय : मंत्री अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में जनपरिवाद समिति की बैठक दोपहर 2 बजे।
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कवि सम्मेलन
सालिग राम गोशाला : वार्षिकोत्सव पर सुरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन रात 8 बजे से।
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ठाकुरदास भार्गव स्कूल : शहर में भारतीय खेल प्राधिकरण के स्थानीय प्रशिक्षण केंद्र का साइकिलिंग अभियान सुबह 9:30 बजे से।
स्मृतिका :
जीजेयू : एजुमनाई कनेक्ट क्लब का स्मृतिका कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से।
सम्मेलन
अग्रसेन भवन : इनेलो विधि प्रकोष्ठ का सम्मेलन सुबह 11 बजे से।
जनपरिवाद समिति :
लघु सचिवालय : मंत्री अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में जनपरिवाद समिति की बैठक दोपहर 2 बजे।
कवि सम्मेलन
सालिग राम गोशाला : वार्षिकोत्सव पर सुरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन रात 8 बजे से।