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सूत्रों के मुताबिक, आरोपी राजपाल ने 2019 में राष्ट्रीय लोकस्वराज पार्टी से पार्टी से चुनाव लड़ चुके व्यक्ति का नाम भी लिया है जो हिसार में सिरसा रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कार्यालय चलाता है। जांच में सुनील श्योराण की भूमिका भी सामने आ रही है। राजपाल ने शेखर, उसके सगे भाई विरेंद्र व सुनील श्योराण के साथ मिलकर सेंट जॉन्स एंबुलेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन नाम की कंपनी पंजीकृत कराई थी। सूत्रों के मुताबिक, हर्षिल हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च एजुकेशन ऑफ इंडिया सहित कई संस्थाओं के नाम से बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र जारी किए जाने की बात सामने आई है। सुनील श्योराण और शेखर आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पूरे नेटवर्क में कोमल और अनिता का काम लोगों से संपर्क करना, ग्राहकों को आकर्षित करना और प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उन्हें तैयार करना था। सीआईए स्टाफ नारनौंद की टीम पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है।क्या था मामलाहांसी के गांव ढाणी पीरान निवासी सुमेर सिंह की शिकायत पर सीआईए ने जांच शुरू की थी। शिकायतकर्ता को कंडक्टर लाइसेंस बनवाने के लिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की जरूरत थी। ऑनलाइन सर्च के दौरान उसे सेंट जॉन एम्बुलेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन की वेबसाइट मिली। आरोप है कि प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर उससे 2500 रुपये ऑनलाइन लिए गए और व्हाट्सएप पर प्रमाण पत्र भेज दिया गया। सुमेर सिंह ने हिसार आरटीए कार्यालय में कंडक्टर लाइसेंस के लिए दस्तावेज जमा करवाए तो अधिकारियों ने प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए लाइसेंस जारी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने अनिता, कोमल, शेखर, राजपाल और डॉ. मंजीत सिंह अरोड़ा सहित अन्य पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। बरवाला तहसील के गांव मतलोडा निवासी आरोपी राजपाल वर्तमान में हिसार की मार्बल सिटी में रहता है। पुलिस शुक्रवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है।