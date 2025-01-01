Hisar News: खेल महोत्सव में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, पहिया दौड़ में अर्जुन प्रथम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:47 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:47 AM IST
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हिसार। सेक्टर-16-17 स्थित स्मॉल वंडर पब्लिक स्कूल का 11वां वार्षिक खेल महोत्सव रविवार को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू) के गिरी केंद्र में संपन्न हुआ। दूसरे दिन भी विद्यार्थियों ने विभिन्न खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लिया। यूकेजी कक्षा के अर्जुन ने पहिया दौड़ में प्रथम स्थान हासिल किया।
समारोह में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, नलवा के विधायक रणधीर पनिहार, पूर्व अंतरराष्ट्रीय साइकिलिस्ट सूबेदार सोमवीर और अंतरराष्ट्रीय एथलीट सूबेदार संदीप सिंह अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान बाधा दौड़, रिले दौड़, रिंग टॉस और 100, 200 व 400 मीटर दौड़ सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
खेल प्रतियोगिताओं के साथ ब्रास बैंड और संगीत प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों का मनोरंजन किया। नृत्य, गेम शो और समापन समारोह आकर्षण का केंद्र रहे। विद्यार्थियों की खेल और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को अभिभावकों व अतिथियों ने सराहा।
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अंत में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर प्राचार्य कमलेश भाकर, निदेशक वीके अरोड़ा, गिरीश अरोड़ा और दीक्षा अरोड़ा ने अतिथियों का आभार जताया। समारोह में विधायक रणधीर पनिहार, सूबेदार सोमवीर और सूबेदार संदीप सिंह ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।
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समारोह में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, नलवा के विधायक रणधीर पनिहार, पूर्व अंतरराष्ट्रीय साइकिलिस्ट सूबेदार सोमवीर और अंतरराष्ट्रीय एथलीट सूबेदार संदीप सिंह अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान बाधा दौड़, रिले दौड़, रिंग टॉस और 100, 200 व 400 मीटर दौड़ सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
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खेल प्रतियोगिताओं के साथ ब्रास बैंड और संगीत प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों का मनोरंजन किया। नृत्य, गेम शो और समापन समारोह आकर्षण का केंद्र रहे। विद्यार्थियों की खेल और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को अभिभावकों व अतिथियों ने सराहा।
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अंत में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर प्राचार्य कमलेश भाकर, निदेशक वीके अरोड़ा, गिरीश अरोड़ा और दीक्षा अरोड़ा ने अतिथियों का आभार जताया। समारोह में विधायक रणधीर पनिहार, सूबेदार सोमवीर और सूबेदार संदीप सिंह ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।