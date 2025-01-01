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समारोह में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, नलवा के विधायक रणधीर पनिहार, पूर्व अंतरराष्ट्रीय साइकिलिस्ट सूबेदार सोमवीर और अंतरराष्ट्रीय एथलीट सूबेदार संदीप सिंह अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान बाधा दौड़, रिले दौड़, रिंग टॉस और 100, 200 व 400 मीटर दौड़ सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।खेल प्रतियोगिताओं के साथ ब्रास बैंड और संगीत प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों का मनोरंजन किया। नृत्य, गेम शो और समापन समारोह आकर्षण का केंद्र रहे। विद्यार्थियों की खेल और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को अभिभावकों व अतिथियों ने सराहा।अंत में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर प्राचार्य कमलेश भाकर, निदेशक वीके अरोड़ा, गिरीश अरोड़ा और दीक्षा अरोड़ा ने अतिथियों का आभार जताया। समारोह में विधायक रणधीर पनिहार, सूबेदार सोमवीर और सूबेदार संदीप सिंह ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।