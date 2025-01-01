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सर्व व्यापार मंडल के प्रधान बजरंग बंसल ने बताया कि हांसी मंडी में 1718 किस्म का धान करीब 5300 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। वहीं, 1121 किस्म का भाव करीब 5500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। धान के भाव में तेजी बनी हुई है। इससे किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं।उन्होंने बताया कि मंडी में किसानों के पहुंचते ही फसल की खरीद हो रही है। आवक के साथ-साथ उठान का काम भी जारी है। 1509 किस्म का धान भी मंडी में पहुंच रहा है, हालांकि इसकी मात्रा फिलहाल कम है।मंडी सचिव सुनील कुमार ने बताया कि हांसी और सिसाय मंडी में अब तक करीब 5 लाख 20 हजार क्विंटल बासमती धान की आवक दर्ज की गई है। इसके अलावा दोनों मंडियों में पीआर धान की कुल आवक करीब 1 लाख 40 हजार क्विंटल रही है।उन्होंने बताया कि पीआर धान की करीब 83 हजार क्विंटल खरीद हो चुकी है। इसमें से लगभग 90 प्रतिशत धान का उठान भी पूरा कर लिया गया है। पीआर धान की फसल के भुगतान के रूप में किसानों के खातों में करीब 12 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। मंडी सचिव ने उम्मीद जताई कि अगले दो से तीन दिनों में पीआर धान का शेष उठान भी पूरा कर लिया जाएगा।मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसान भानाराम ने बताया कि उन्हें धान के अच्छे भाव मिल रहे हैं। फसल की खरीद भी समय पर हो रही है। इससे उन्हें मंडी में फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं आ रही है। बासमती की प्रमुख किस्मों की लगातार आवक और बेहतर भाव से मंडी में कारोबार तेज बना हुआ है। खरीद और उठान की प्रक्रिया भी सुचारु रूप से चल रही है।