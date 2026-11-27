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शिकायतकर्ता रमन जिंदल के अनुसार, अप्रैल-मई 2024 के आसपास उसके नाम से पंजाब एंड सिंध बैंक की एमपी सोतर शाखा स्थित खाता खोला गया था। खाते से संबंधित दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर उसके नहीं हैं। उसका आरोप है कि खाते में लेन-देन भी होता रहा जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं 18 नवंबर 2025 को खाता एमपी सोतर शाखा से रतिया शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया। इसकी सूचना भी उसे नहीं दी गई। रमन ने बताया कि उसने बैंक प्रबंधक को लिखित शिकायत दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।शिकायतकर्ता के अनुसार उसने 26 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन पुलिस शिकायत और 21 जुलाई 2026 को सीएम विंडो पर भी शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उसने आरोप लगाया कि इसके बाद बैंक कर्मचारी ने उसके और उसकी पत्नी के खिलाफ रतिया महिला थाने में धमकी देने की शिकायत दी। रमन ने इस आरोप को गलत बताया है। उसने खाते के दस्तावेजों पर हस्ताक्षरों की फोरेंसिक जांच करवाने के साथ बैंक रिकॉर्ड, लेन-देन और सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की है।बैंककर्मी का दावा-पारिवारिक अनबन के कारण लगाए आरोपउधर बैंककर्मी ज्योति ने बताया कि शिकायतकर्ता रमन उसका भाई है। पारिवारिक अनबन के चलते वह झूठे आरोप लगा रहा है। रमन ने खाता खुलवाने के लिए स्वयं सभी जरूरी दस्तावेज बैंक में जमा करवाए थे। इस मामले की बैंक और आरबीआई स्तर पर जांच हो चुकी है।