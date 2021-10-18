Hisar News: साढ़े नौ साल की कानूनी लड़ाई के बाद किसान आंदोलन के मुकदमे में 13 आरोपी बरी, मंदसौर में किसानों पर गोलीबारी के विरोध में हिसार में किया था प्रदर्शन

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मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी रमेश चंदर जग्गा, प्रदीप सिंह, बारू राम और मोलड की मृत्यु हो चुकी थी। उनके खिलाफ पहले ही कार्यवाही समाप्त की जा चुकी थी। बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट सोमदत्त शर्मा ने पैरवी की। बरी किए आरोपियों में शकुंतला जाखड़, सुरेश कुमार, मुकेश कुमार, ऋषिकेश राजली, मोहन लाल राजली, सुरेंद्र मान, रमेश सैनी, राहुल खटक, कामरेड मिया सिंह, वीरेंद्र बागोरिया, फरीदाबाद निवासी कुलदीप समोथा, सूबे सिंह बूरा और रामकुमार सोलंकी शामिल हैं।मंदसौर में छह किसानों की मौत के विरोध में किया था प्रदर्शनमामला छह जून 2017 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के पिपलियामंडी में हुई पुलिस गोलीबारी से जुड़ा है। वहां किसान फसलों के उचित दाम और कर्ज माफी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। पुलिस गोलीबारी में छह किसानों की मौत हो गई थी। इसके विरोध में देशभर में प्रदर्शन हुए थे। हिसार में किसान सभा, महिला समिति, जनवादी युवा संगठन, मजदूर संगठन और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया था। पुलिस ने इसी प्रदर्शन के लिए मुकदमा दर्ज किया था।प्रदर्शन के करीब एक साल बाद आरोपियों को अदालत से समन मिले और सुनवाई शुरू हुई। आरोपियों के अनुसार मुकदमे के दौरान 500-500 रुपये जुर्माना भरकर मामले से राहत लेने का विकल्प दिया गया था। हालांकि उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका तर्क था कि किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने पर जुर्माना भरना अपराध स्वीकार करने जैसा होगा। इसके बाद वे लगातार अदालत में पेश होते रहे।