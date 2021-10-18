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पुलिस ने आरोपी राजपाल की निशानदेही पर महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामान बरामद किया है। पांच दिन की पूछताछ के बाद राजपाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अब बरामद दस्तावेज, बैंक खातों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी प्रमाण पत्रों की संख्या और उनके आधार पर बने लाइसेंसों का पता लगाना है।ऐसे खुला फर्जीवाड़े का मामलाहांसी के ढाणी पीरान निवासी सुमेर सिंह की शिकायत पर यह मामला सामने आया। सुमेर ने कंडक्टर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन 2500 रुपये देकर सेंट जॉन एम्बुलेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन से एक प्रमाणपत्र लिया था। हिसार आरटीए कार्यालय ने इसे फर्जी बताया, जिससे उसका लाइसेंस जारी नहीं हुआ। सुमेर ने अनिता, कोमल, शेखर, राजपाल और डॉ. मंजीत सिंह अरोड़ा सहित अन्य लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया।एसोसिएशन को नहीं थी अनुमतिजांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि सेंट जॉन एम्बुलेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन को फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति नहीं थी। हरियाणा परिवहन आयुक्त कार्यालय ने भी इसकी पुष्टि की है। एसोसिएशन कंडक्टर लाइसेंस के लिए मान्य प्रमाण पत्र जारी करने को अधिकृत नहीं थी। इसके बाद हांसी सदर थाना पुलिस ने 13 अक्तूबर 2026 को धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। सीआईए स्टाफ नारनौंद अब इस गिरोह के पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रहा है।