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फतेहाबाद। अनाज मंडी के आढ़ती श्याम सुंदर बाघला के इकलौते युवा बेटे रियल एस्टेट कारोबारी ईशान बाघला (26) की बुधवार तड़के बड़ोपल नहर में डूबने से मौत हो गई।मॉडल टाउन निवासी ईशान अविवाहित था और डिग्री करने के बाद पहले उसने गुरुग्राम में रियल एस्टेट में नौकरी की और कुछ माह से पिता के व्यवसाय में हाथ बंटा रहा था।वहीं ईशान के परिवारजनों ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर से मुलाकात कर उसकी हत्या की आशंका जताई। पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार ने बताया देर शाम मामले में श्याम सुंदर निवासी मॉडल टाउन की शिकायत पर युवक के दोस्तों अभिमन्यु, नितिन और हेमंत के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिलहाल एसपी ने डीएसपी जय सिंह को जांच सौंपी है।पुलिस व मृतक के दोस्तों और परिजनों के अनुसार उनके एक अन्य दोस्त सागर की शादी का मंगलवार कच्ची हवेली में लेडीज संगीत था। शादी का जश्न मनाकर चार दोस्त थार गाड़ी लेकर रात्रि एक बजे कच्ची हवेली से निकले और उसके बाद मॉडल टॉऊन में शिकागो डिलाईट रेस्टोरेंट पर आए। यहां वह थार में ही रात्रि 1:25 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बैठे रहे। चारों दोस्तों ने बीयर पीने की योजना बनाई लेकिन बीयर नहीं मिली तो खाराखेड़ी के पास बाबा होटल में बीयर लेने जा पहुंचे।होटल मालिक का कहना है कि उसके पास बीयर नहीं थी तो उसने होटल से लड़के को भेजकर गांव के एक ठेके से 4 बीयर मंगा कर दी। बाबा होटल के सीसीटीवी कैमरे में दर्ज रिकाॅर्डिंग के अनुसार चारों दोस्त तड़के 3 बजकर 9 मिनट पर होटल में जाते हैं और 3 बजकर 17 मिनट पर वापस निकलते है।दोस्तों के अनुसार बीयर लेकर वह बड़ोपल नहर की कच्ची पटरी पर आए और बीयर पीने लगे। दोस्तों ने पुलिस को बताया कि तीन दोस्त थार गाड़ी के पास खड़े होकर बीयर पी रहे थे जबकि ईशान नहर की तरफ चला गया। जरा सी देर के बाद ही एक दम छपाक की आवाज आई तो दोस्त नहर की तरफ भागे और देखा कि ईशान डूब रहा है।उनके अनुसार ईशान को बचाने के लिए एक दोस्त कपड़े उतार कर नहर में कूद गया। वह ईशान को खींचकर किनारे ले आया और सबने ईशान को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन जब सफल नहीं हुए तो एक दोस्त ने अपने चचेरे भाई व बॉस्केटबॉल कोच को फोन कर घटना की जानकारी दी। कोच शहर से रस्सी व पाइप लेकर घटना स्थल पर पहुंचा और रस्से की मदद से ईशान को बाहर निकाला गया। ईशान को बाहर निकालकर उसके पेट से पानी निकाला और उसे नागरिक अस्पताल ले आए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटनास्थल पर पहुंचकर भी जांच की गई है। फिलहाल ईशान के तीन दोस्तों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।जयसिंह, डीएसपी