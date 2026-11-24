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प्रदर्शन के दौरान अचानक एक महिला की तबीयत बिगड़ गई और वह बेसुध हो गई। इसके बाद गांव के एक डॉक्टर को मौके पर बुलाकर उसकी जांच करवाई गई। महिलाओं ने कहा कि लंबे समय से समस्या बनी हुई है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही।महिलाओं ने आरोप लगाया कि पर्याप्त पानी नहीं मिलने से परिवारों को पैसे देकर टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। महिलाएं मंगलवार को घरेलू काम छोड़कर जलघर जांडवाला बागड़ पहुंचीं और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की।उनका कहना था कि ठंड का मौसम शुरू होने के बावजूद कॉलोनी में पेयजल संकट बना हुआ है। कई परिवारों को जरूरत पूरी करने के लिए निजी टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। इससे गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।30 हॉर्स पावर की मोटर जलने के बाद बिगड़ी व्यवस्थागांव के जलघर में लगी 30 हॉर्स पावर की मोटर काफी समय पहले जल गई थी। इसके स्थान पर विभाग ने 20 हॉर्स पावर की मोटर लगाई। महिलाओं का कहना है कि नई मोटर लगने के बाद पानी की सप्लाई प्रभावित हो गई। पहले जिन घरों तक पानी पहुंचता था वहां भी अब पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। मामले की गंभीरता देखते हुए जलघर से पानी की सप्लाई चलाकर जांच की गई। इसके बावजूद महिलाओं का दावा है कि कॉलोनी के आधे से ज्यादा घरों में पानी नहीं पहुंचा। काफी देर तक सप्लाई चलने के बाद भी अनेक परिवार पानी से वंचित रहे।जेई ने दिया समाधान का आश्वासन, धरने की चेतावनीप्रदर्शन के दौरान कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि महिलाओं की जन स्वास्थ्य विभाग के जेई से फोन पर बातचीत हुई। जेई ने समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। महिलाओं ने चेतावनी दी कि जल्द पेयजल संकट का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो वे उच्च अधिकारियों के कार्यालय के बाहर धरना देंगी।विभाग ने पानी अंतिम छोर तक पहुंचाया है। लाइन लंबी है। लोग पहले ही मोटर चला लेते हैं जिससे अंतिम छोर तक पानी नही पहुंच पाता। इसके स्थायी समाधान के लिए जल्द ही एक डीआई लाइन ओर बिछाई जाएगी ताकि किसी भी ग्रामीण को पेयजल की समस्या का सामना ना करना पड़े।- बलविंद्र, कनिष्ठ अभियंता, जनस्वास्थ्य विभाग।