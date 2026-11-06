Fatehabad News: दैयड़ के प्रवेश द्वार पर लगाई भाजपा नेताओं के प्रवेश निषेध की चेतावनी

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ग्रामीणों का कहना है कि नहरी बंदी के कारण किसान सिंचाई के पानी के लिए परेशान हैं। इसके बावजूद प्रशासन उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। वहीं लघु सचिवालय के बाहर किसानों का धरना धनतेरस पर चौथे दिन भी जारी रहा।पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष मंदीप नथवान ने कहा कि नहरों में दो सप्ताह के बजाय केवल एक सप्ताह पानी मिलने से किसान रबी फसलों की बिजाई नहीं कर पा रहे हैं। बिजाई का उचित समय निकलता जा रहा है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।दूसरी ओर ओलावृष्टि से खराब फसलों का मुआवजा भी अब तक जारी नहीं हुआ है। किसानों ने मांगें पूरी होने तक धरना जारी रखने और धरनास्थल पर ही दिवाली मनाने का निर्णय लिया है। समिति के सचिव सतीश ने कहा कि दिवाली खुशियों का त्योहार है लेकिन इस बार पानी और मुआवजे के अभाव में किसान परेशान हैं। इसी कारण किसानों ने धरनास्थल पर ही दिवाली मनाने का फैसला किया है।दिवाली के दिन आंदोलन को बड़े स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने जिले के किसानों से अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में पहुंचने की अपील की। किसानों का कहना है कि खेतों में बिजाई के लिए पानी और खराब फसलों का मुआवजा उनका हक है। मांगें पूरी होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।