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दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। एएसपी दिव्यांशी सिंगला ने बताया कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान एंटी नारकोटिक सेल को सूचना मिली कि भट्टू क्षेत्र में दो व्यक्ति हेरोइन की सप्लाई करने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर टीम ने भट्टू रोड स्थित वाटर वर्क्स के पास निगरानी की और दोनों संदिग्धों को काबू कर लिया। इस मामले में थाना भट्टू कलां में प्राथमिकी दर्ज की गई है।भूना और भट्टू कलां के रहने वाले हैं आरोपीपुलिस के अनुसार मामले में आरोपी आलोक कुमार उर्फ लक्की निवासी वार्ड नंबर 11, भूना और सुनील उर्फ सन्नी निवासी भट्टू कलां को गिरफ्तार किया गया है। आलोक के खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट के दो केस दर्ज हैं। वहीं, सुनील उर्फ सन्नी पर भी इसी एक्ट के तहत दो मामले दर्ज हैं। पुलिस दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है।45 तस्करों की आठ करोड़ की संपत्ति फ्रीजएएसपी ने बताया कि जिले में अब तक 1082 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा 45 तस्करों की करीब आठ करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज करवाई गई है। पांच नशा तस्करों के खिलाफ एक वर्ष की निवारक निरुद्ध कार्रवाई भी की गई है।जेल में हुई दोस्ती, दिल्ली से लाकर शुरू की तस्करीपुलिस प्रवक्ता विनोद के मुताबिक नशा तस्करी के मामले में दोनों जेल में रह चुके हैं। जेल में ही दोनों की दोस्ती हुई। दोनों आरोपी दिल्ली से हेरोइन लेकर आए थे। इसे आगे सप्लाई किया जाना था।पुलिस बरामद हेरोइन के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी इतनी बड़ी खेप कहां से लाए थे और इसे किन लोगों तक पहुंचाना था।- दिव्यांशी सिंगला, एएसपी