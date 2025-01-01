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इधर नगर परिषद चेयरमैन राजेंद्र सिंह खिंची ने पार्कों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखकर संबंधित एजेंसी और संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। चेयरमैन के अनुसार पार्कों की देखरेख में लापरवाही बरतने की शिकायतें मिल रही हैं।नगर परिषद ने लघु सचिवालय स्थित कन्हैया पार्क, उद्यम सिंह पार्क, फाइव एकड़ ग्रीन बेल्ट और स्वर्ण हेरिटेज पार्क सहित कई पार्क संस्थाओं को गोद दिए हैं। इन पार्कों की देखरेख और सफाई व्यवस्था को लेकर अब राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है।पुरानी संस्थाओं ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि उनका पिछला भुगतान किए बिना ही पार्क नई संस्थाओं को सौंप दिए गए। इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। संवादये पार्क दिए गए गोदनगर परिषद प्रशासन ने शहीद उद्यम सिंह पार्क को नव कल्याण संस्था, प्रगति सेवा ट्रस्ट को एमसी कॉलोनी और प्रोफेसर कॉलोनी पार्क, संत चेरिटेबल ट्रस्ट को मॉडल टाउन के डॉ. चिरंजीलाल पार्क और पूर्व चेयरमैन दर्शन नागपाल के घर के पास पार्क, हेरिटेज वेल्फेयर सोसायटी को स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क, सेव नेचर ट्रस्ट को फाइव एकड़ ग्रीन बेल्ट, कन्हैया पार्क सॉफ्ट सॉल वेलफेयर और परशुराम पार्क आयुष्मान चेरिटेबल ट्रस्ट को गोद दिया गया है।4.40 रुपये प्रति वर्ग मीटरनगर निकाय की तरफ से पार्कों को गोद लेने वाली संस्थाओं को 4 रुपये 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से गोद दिया जाता है। फाइव एकड़ के सामने बनी हरित पट्टी का साइज 27920 प्रति वर्ग मीटर है। कन्हैया पार्क 16155 वर्ग मीटर है।जिंदगी संस्था के पास वर्ष 2025 में कन्हैया पार्क था। जब ये गोद लिया गया था तब यहां पर जंगल जैसे हालात थे। संस्था के सदस्यों ने दिन-रात मेहनत करके पार्क का सुंदरीकरण किया। अगस्त से नवंबर माह तक के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा पपीहा पार्क का पहले गोद लेने वाली संस्था को भी भुगतान नहीं हुआ है। इस संबंध में सीएम को शिकायत भेजी गई है। पहले सीएम विंडो लगाई गई थी लेकिन उसे बिना समाधान के ही बंद कर दिया गया।- हरदीप सिंह, अध्यक्ष, जिंदगी संस्थाजो भी पार्क रह गए थे उन्हें संस्थाओं को गोद दे दिया गया है। पार्कों संबंधित रिकॉर्ड जेई के माध्यम से संस्थाओं से मांगा गया है। संस्थाओं को बताना होगा कि कितने माली लगा रखे हैं और क्या व्यवस्था है। बिल देरी से देने के कारण भुगतान में दिक्कत आती है।- सुमित चोपड़ा, एमई, नगर परिषद