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जिला विज्ञान विशेषज्ञ मुकेश मेहता ने बताया कि 27 और 28 नवंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेश के 23 जिलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। जूनियर वर्ग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ब्राह्मणवाला ने स्थान हासिल किया। सीनियर वर्ग में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रतिया और राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भट्टू के विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किए।इस वर्ष प्रतियोगिता की मुख्य विषयवस्तु विज्ञान और नवाचार के लिए विकास रखी गई थी। विद्यार्थियों ने विभिन्न शोध परियोजनाओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। प्रतियोगिता का आयोजन इंडियन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन (इरादा) ने किया। इसका शुभारंभ राष्ट्रीय नवाचार प्रतिष्ठान के निदेशक डॉ. अरविंद रानाडे ने किया।जिला शिक्षा अधिकारी संगीता बिश्नोई ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए इसे उनकी मेहनत और वैज्ञानिक सोच का परिणाम बताया। जिला परियोजना समन्वयक बलवान सिंह ने भी इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। विद्यार्थियों की सफलता में जिला शैक्षणिक समन्वयक अंकित शर्मा और जिला समन्वयक सुनील कुमार का मार्गदर्शन रहा।