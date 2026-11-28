Fatehabad News: राइस मिल का कोटा बढ़ाने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोपी जेल भेजे
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sat, 28 Nov 2026 11:45 PM IST
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रतिया। राइस मिल का कोटा बढ़ाने की एवज में रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसीबी ने शुक्रवार को छापेमारी कर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर यादविंदर सिंह गिल, सहायक अरविंद्र और निजी सहयोगी सम्राट शंकर को एक लाख रुपये लेने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
एसीबी से जांच अधिकारी मनमोहन सिंह ने बताया कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। अभी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की ओर से राइस मिल संचालक से पहले लिए गए एक लाख रुपये की बरामदगी बाकी है। राइस मिलों का कोटा बढ़ाने का अधिकार खाद्य आपूर्ति निरीक्षक के पास नहीं है। इसके लिए प्रत्येक जिले में जिला मिलिंग कमेटी गठित होती है। उपायुक्त (डीसी) इसके अध्यक्ष होते हैं जबकि खरीद एजेंसियों के डीएम और डीएफएससी सदस्य होते हैं। कमेटी ई-खरीद पोर्टल पर मिल की स्वीकृत क्षमता की जांच करने के बाद कोटा आवंटन का निर्णय लेती है। ऐसे में कोटा बढ़ाने की प्रक्रिया में उच्चाधिकारियों की भूमिका अहम होती है।
दो मीट्रिक टन कोटा पूरा होते ही बंद हो जाते हैं गेट पास
शुरुआत में प्रत्येक राइस मिल को दो मीट्रिक टन धान का कोटा आवंटित किया जाता है। कोटा पूरा होने के बाद मिल के गेट पास कटने बंद हो जाते हैं। इसके बाद मिल संचालक क्षमता बढ़वाने के लिए विभागीय कर्मचारियों या इंस्पेक्टर के माध्यम से आवेदन करते हैं। उच्चाधिकारियों की मंजूरी मिलने के बाद ही कोटा बढ़ाया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अधिकार नहीं होने के बावजूद आरोपी किस आधार पर रिश्वत ले रहे थे।
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एसीबी से जांच अधिकारी मनमोहन सिंह ने बताया कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। अभी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की ओर से राइस मिल संचालक से पहले लिए गए एक लाख रुपये की बरामदगी बाकी है। राइस मिलों का कोटा बढ़ाने का अधिकार खाद्य आपूर्ति निरीक्षक के पास नहीं है। इसके लिए प्रत्येक जिले में जिला मिलिंग कमेटी गठित होती है। उपायुक्त (डीसी) इसके अध्यक्ष होते हैं जबकि खरीद एजेंसियों के डीएम और डीएफएससी सदस्य होते हैं। कमेटी ई-खरीद पोर्टल पर मिल की स्वीकृत क्षमता की जांच करने के बाद कोटा आवंटन का निर्णय लेती है। ऐसे में कोटा बढ़ाने की प्रक्रिया में उच्चाधिकारियों की भूमिका अहम होती है।
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दो मीट्रिक टन कोटा पूरा होते ही बंद हो जाते हैं गेट पास
शुरुआत में प्रत्येक राइस मिल को दो मीट्रिक टन धान का कोटा आवंटित किया जाता है। कोटा पूरा होने के बाद मिल के गेट पास कटने बंद हो जाते हैं। इसके बाद मिल संचालक क्षमता बढ़वाने के लिए विभागीय कर्मचारियों या इंस्पेक्टर के माध्यम से आवेदन करते हैं। उच्चाधिकारियों की मंजूरी मिलने के बाद ही कोटा बढ़ाया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अधिकार नहीं होने के बावजूद आरोपी किस आधार पर रिश्वत ले रहे थे।
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