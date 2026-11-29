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इस दौरान उनकी काउंसलिंग की गई और आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गईं। इसके बाद उपनिरीक्षक सुंदर लाल के नेतृत्व में टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रतिया में दाखिल मरीजों से मुलाकात की। टीम ने उनके स्वास्थ्य और उपचार की प्रगति की जानकारी लेते हुए मनोबल बढ़ाया।मरीजों को चिकित्सकीय सलाह के अनुसार नियमित दवाइयां लेने, उपचार बीच में नहीं छोड़ने और नशे से पूरी तरह दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें सकारात्मक सोच बनाए रखने और आत्मविश्वास के साथ नशामुक्त जीवन की ओर बढ़ने का संदेश भी दिया गया।पुलिस के अनुसार ऑपरेशन जीवन ज्योति का उद्देश्य नशे से प्रभावित लोगों की पहचान, काउंसलिंग और उपचार के साथ नियमित फॉलोअप करना है। इससे उन्हें दोबारा सामान्य जीवन की ओर लौटने में मददा मिल सकेगी।फतेहाबाद पुलिस ने आमजन से अपील की कि नशे से प्रभावित लोगों के साथ भेदभाव करने के बजाय संवेदनशीलता और सहयोग का व्यवहार करें। परिवार और समाज का साथ मिलने से ऐसे लोगों को नशे की लत छोड़ने और स्वस्थ जीवन अपनाने में मदद मिल सकती है।