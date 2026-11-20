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रतिया। पुराना बस स्टैंड के समीप ढुकिया मार्किट के पास से चोर पांच मिनट में एक प्लंबर की बाइक चोरी कर ले गया। चोरी की यह वारदात पास की एक दुकान में लगे कैमरे में कैद हो गई है। बाइक चोरी की पुलिस को दी गई है।पुलिस को दी शिकायत में वार्ड 17, लाली रोड निवासी गोपी ने बताया कि वह प्लंबर का काम करता है और खरीदारी के लिए पुराना बस स्टैंड ढुकिया मार्केट के पास अपनी बाइक खड़ी करके एक दुकान से सामान लेने गया। समान लेकर मात्र 5 मिनट बाद लौटा तो देखा कि उसकी बाइक वहां से गायब मिली।आसपास तलाश करने पर जब बाइक का कोई सुराग नहीं लगा तो उसने पास ही एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो उसमें एक युवक उसकी बाइक चोरी कर ले जाता दिखाई दिया। जांच अधिकारी शहर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।