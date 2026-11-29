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कार्यक्रम में सीएम विंडो नॉमिनेटेड सदस्य सतबीर सिंह, डॉ. एनडी शर्मा, प्रो. बंसी लाल गुर्जर, मनजीत शर्मा और परमजीत सिंह बेनीवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया, राजवीर पंवार और स्वयंसेवकों ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अकादमी संचालक हवा सिंह भी मौजूद रहे।मुख्य अतिथियों ने युवाओं को संबोधित करते हुए नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और इससे दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों के साथ नियमित शारीरिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। नशामुक्त और स्वस्थ युवा ही सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकते हैं।रैली में मेरा युवा भारत के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, साइकिलिंग क्लबों और खेल नर्सरियों के खिलाड़ियों ने भागीदारी की। स्वयंसेवक प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार और विपिन भी आयोजन में शामिल रहे। जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया ने अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार जताया।