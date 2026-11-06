Fatehabad News: हाई रिस्क गर्भवती को अब सीधे नागरिक अस्पताल पहुंचाएगा स्वास्थ्य विभाग

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स्वास्थ्य विभाग ने मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए यह कदम उठाया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक जिले में नौ प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। इस दौरान अस्पतालों में करीब 9100 डिलीवरी हुई हैं।इनमें लगभग 22 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं हाई रिस्क श्रेणी में पाई गई हैं। यानी हर पांच में से एक से अधिक गर्भवती को प्रसव के दौरान विशेष चिकित्सा निगरानी की जरूरत है। विभाग की ओर से 17 नवंबर से जिले में जननी सुरक्षा माह शुरू किया जाएगा।इसके तहत गर्भवती महिलाओं की पहचान, नियमित स्वास्थ्य जांच और सुरक्षित संस्थागत प्रसव पर विशेष जोर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का प्रयास है कि प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं की समय रहते पहचान हो और जच्चा-बच्चा की जान बचाई जा सके।इन कारणों से हाई रिस्क श्रेणी में आती हैं महिलाएंहाई रिस्क गर्भावस्था में महिला को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का खतरा रहता है। इनमें उच्च रक्तचाप, खून की कमी और गर्भावस्था के दौरान मधुमेह प्रमुख हैं। इसके अलावा पहले से मौजूद बीमारियां, अधिक या कम उम्र में गर्भधारण और पिछले प्रसव के दौरान हुई जटिलताएं भी जोखिम बढ़ाती हैं।प्रसव के दौरान बढ़ सकता है खतराहाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय अत्यधिक रक्तस्राव और दौरे पड़ने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। समय से पहले प्रसव होने का खतरा भी रहता है। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी और समय पर उपचार जरूरी होता है। इसी कारण विभाग ने ऐसी महिलाओं को सीधे बड़े अस्पतालों में पहुंचाने की व्यवस्था की है।एएनएम को करना होगा फॉलोअपसमय पर बड़े अस्पताल पहुंचने से विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी, ब्लड बैंक, ऑपरेशन थिएटर और आपातकालीन उपचार की सुविधा मिल सकेगी। इससे गंभीर स्थिति में मरीज को दूसरे अस्पताल रेफर करने में लगने वाला समय बचेगा। एएनएम हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनका फॉलोअप करेंगी और प्रसव के समय उन्हें सीधे उच्च चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगी।मातृ मृत्य दर को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जननी सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। हालांकि जिले में पिछले अभियान के दौरान भी कोई मौत नहीं हुई है। विभाग की तरफ से गर्भवती को सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है।- डॉ. भरत सहारण, उप सिविल सर्जन