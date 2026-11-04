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Fatehabad News: अदालत ने 1.5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपी मेडिकल ऑफिसर समेत अन्य पर प्राथमिकी के दिए आदेश

Wed, 04 Nov 2026 10:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 04 Nov 2026 10:27 PM IST
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The court ordered the filing of an FIR against a medical officer and others accused of demanding a ransom of 1.5 crore.
फतेहाबाद। ब्लैकमेलिंग और 1.5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में अदालत ने एक मेडिकल ऑफिसर और उसके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. मधुर बजाज की अदालत ने डॉ. गिरिश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शहर थाना पुलिस को यह आदेश दिया।
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शिकायतकर्ता डॉ. गिरिश कुमार ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने मिलीभगत कर उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराईं। इन शिकायतों को वापस लेने के बदले 1.5 करोड़ रुपये की मांग की गई। साथ ही, 75 लाख रुपये नहीं देने पर लगातार झूठी शिकायतों में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
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अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 175 (3) के तहत दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए मामले को गंभीर माना। कोर्ट ने शहर थाना फतेहाबाद के प्रभारी को तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि जांच के दौरान अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता या नए अपराध सामने आने पर जांच अधिकारी स्वतंत्र रूप से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
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