Fatehabad News: दिवाली के बाद जगमग होगा शहर, 63 लाख से शहर भर में लगेंगी नई लाइटें

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योजना के तहत 27 वार्डों में 42.34 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं हिसार रोड और भूना रोड पर 21.15 लाख रुपये की लागत से स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। वार्डों में जरूरत के अनुसार अलग-अलग क्षमता की लाइटें लगाई जाएंगी।छोटी गलियों और रिहायशी क्षेत्रों में 90 वाट की लाइटें लगेंगी। अधिक रोशनी की जरूरत वाले स्थानों पर 120 और 150 वाट की एलईडी लाइटें लगाई जा सकती हैं। इससे मुख्य सड़कों के साथ अंदरूनी गलियों में भी रोशनी की व्यवस्था बेहतर होगी।शहर में विकास कार्य नहीं होने से पार्षदों में नाराजगी है। पार्षदों ने दिवाली के बाद धरना देने की चेतावनी दी हुई है। ऐसे में नगर परिषद प्रशासन विकास कार्यों की प्रक्रिया तेज कर उनकी नाराजगी दूर करने में जुटा है। स्ट्रीट लाइट योजना को भी इसी कवायद का हिस्सा माना जा रहा है।बाहरी कॉलोनियों को होगा फायदानगर परिषद की इस योजना को पार्षदों की नाराजगी दूर करने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। पिछले काफी समय से कई वार्डों के पार्षद अपने क्षेत्रों में खराब और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को लेकर नाराजगी जता रहे थे। कई बार शिकायतें देने के बावजूद समाधान नहीं होने से लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही थी। अब नगर परिषद प्रशासन ने शहर में एक साथ बड़े स्तर पर लाइटें लगाने की योजना तैयार की है। सबसे ज्यादा फायदा हंस कॉलोनी, स्वामी नगर, हरनाम सिंह कॉलोनी क्षेत्र को होगा।मुख्य मार्गों पर लगेंगी 21.15 लाख से लाइटेंनगर परिषद ने शहर के हिसार-सिरसा रोड और भट्टू रोड व भूना रोड पर भी लाइटों को लगाने की योजना बनाई है। फिलहाल स्थिति ये है कि यहां पर काफी लाइटें खराब हैं। करीब 21.15 लाख से यहां पर लाइटें लगनी हैं।शहर में खराब लाइटों को बदला जाएगा। इसके अलावा मुख्य मार्गों पर भी लाइटें लगाई जाएंगी। टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।- सुमित चोपड़ा, एमई, नगर परिषद