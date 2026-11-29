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वर्ष 2020 में किसानों को 350 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिल रहा था जो 2026-27 में बढ़कर 430 रुपये हुआ है। बढ़ती लागत और महंगाई के मुकाबले भाव में कम बढ़ोतरी से किसानों का मुनाफा नहीं बढ़ पा रहा है। किसान संगठनों ने सरकार से गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग उठाई है।किसान संगठन पगड़ी संभाल जट्टा, किसान संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि मौजूदा भाव में 170 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। क्षेत्र में शुगर मिल नहीं होने के कारण किसानों को गन्ना बेचने के लिए यमुनानगर सहित दूसरे जिलों की मिलों तक जाना पड़ता है। इससे परिवहन खर्च बढ़ता है और कम भाव मिलने पर आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है।निजी व्यापारी केवल अच्छी गुणवत्ता वाले गन्ने की खरीद करते हैं। कम गुणवत्ता वाली फसल के खरीदार नहीं मिलने से किसानों को दूसरे जिलों की मिलों पर निर्भर रहना पड़ता है। डाहर स्थित पानीपत कोऑपरेटिव शुगर मिल और रोहतक की मिलों तक गन्ना पहुंचाने में परिवहन खर्च किसानों पर अतिरिक्त बोझ बनता है। कई बार कम भाव मिलने से लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है।जूस के लिए इस्तेमाल होने वाली किस्में उगाने को मजबूर :किसान सतपाल, रविंद्र, कृष्ण और श्रवण कुमार का कहना है कि क्षेत्र में शुगर मिल नहीं होने से उन्हें उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। निजी व्यापारी भी केवल अच्छी गुणवत्ता वाला गन्ना खरीदते हैं। ऐसे में अन्य किस्मों के गन्ने की बिक्री चुनौती बन जाती है। इससे किसान ऐसी किस्मों की खेती करने को मजबूर हैं जिनका इस्तेमाल जूस बनाने में हो सके और जिन्हें निजी व्यापारी आसानी से खरीद लें।लागत बढ़ी लेकिन कीमत नहीं :किसानों का कहना है कि खेती में बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और मजदूरी की लागत लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद गन्ने के भाव में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए गन्ने का भाव कम से कम 600 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए। साथ ही क्षेत्र में गन्ने की खरीद और उचित विपणन की व्यवस्था की जाए, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूसरे जिलों पर निर्भर न रहना पड़े।वर्ष- गन्ना भाव (रुपये प्रति क्विंटल में)2020-21-3502021-22-3622022-23-3722023-24-3862024-25-4002025-26-4152026-27-430::::::::क्षेत्र में जूस में प्रयोग होने वाले गन्ने की किस्म की ज्यादा रोपाई की जाती है। गन्ना का भाव सरकार और शुगर मिल बोर्ड की ओर से तय किया जाता है।डॉ. रामेश्वर श्योकंद, जिला मुख्य गन्ना अधिकारी, फतेहाबाद।