Fatehabad News: क्रिकेट प्रतियोगिता में फतेहाबाद लीजेंड सहित छह टीमों ने दर्ज की जीत
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 20 Nov 2026 11:08 PM IST
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फतेहाबाद। सुंदर नगर क्रिकेट कमेटी की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में शुक्रवार को तीसरे दिन छह मुकाबले खेले गए। इनमें फतेहाबाद लीजेंड, सुलेड़ा, फक्कर झंडा, अजीत नगर, सुरेवाला और बोदीवाली की टीमों ने जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में कुल 48 टीमों ने पंजीकरण करवाया है।
सेक्टर-10 स्थित दशहरा मैदान में आयोजित प्रतियोगिता के तीसरे दिन 12 टीमों ने हिस्सा लिया। सभी मुकाबले पांच-पांच ओवर के हुए। पहला मैच भिरड़ाना और फतेहाबाद लीजेंड के बीच खेला गया। इसमें फतेहाबाद लीजेंड ने नौ विकेट से जीत हासिल की। दूसरे मुकाबले में सुलेड़ा ने धारनियां को पांच विकेट से हराया। तीसरे मैच में फक्कर झंडा की टीम ने तामसपुरा को शिकस्त दी।
चौथे मुकाबले में अजीत नगर ने फतेहाबाद सिटी को 33 रन से हराया। पांचवें मैच में सुरेवाला की टीम ने सिरसा सिटी को मात दी। छठे मुकाबले में बोदीवाली ने फक्कर झंडा को 13 रन से पराजित किया।
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कमेटी सदस्य अशोक पातड़ ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 48 टीमों ने पंजीकरण करवाया है। आगामी दिनों में भी विभिन्न टीमों के बीच मुकाबले होंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमें अगले चरण में जगह बनाएंगी।
तीसरे दिन क्लब के पुराने सदस्य दीपक कटारिया उर्फ छोटी ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अवसर पर कमेटी सदस्य जसप्रीत सिंह, बिल्ला भाउ, अजय भाटी, अमित बागड़ी और मंच संचालक जैकी हड़ोली सहित अन्य मौजूद रहे।
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सेक्टर-10 स्थित दशहरा मैदान में आयोजित प्रतियोगिता के तीसरे दिन 12 टीमों ने हिस्सा लिया। सभी मुकाबले पांच-पांच ओवर के हुए। पहला मैच भिरड़ाना और फतेहाबाद लीजेंड के बीच खेला गया। इसमें फतेहाबाद लीजेंड ने नौ विकेट से जीत हासिल की। दूसरे मुकाबले में सुलेड़ा ने धारनियां को पांच विकेट से हराया। तीसरे मैच में फक्कर झंडा की टीम ने तामसपुरा को शिकस्त दी।
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चौथे मुकाबले में अजीत नगर ने फतेहाबाद सिटी को 33 रन से हराया। पांचवें मैच में सुरेवाला की टीम ने सिरसा सिटी को मात दी। छठे मुकाबले में बोदीवाली ने फक्कर झंडा को 13 रन से पराजित किया।
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कमेटी सदस्य अशोक पातड़ ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 48 टीमों ने पंजीकरण करवाया है। आगामी दिनों में भी विभिन्न टीमों के बीच मुकाबले होंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमें अगले चरण में जगह बनाएंगी।
तीसरे दिन क्लब के पुराने सदस्य दीपक कटारिया उर्फ छोटी ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अवसर पर कमेटी सदस्य जसप्रीत सिंह, बिल्ला भाउ, अजय भाटी, अमित बागड़ी और मंच संचालक जैकी हड़ोली सहित अन्य मौजूद रहे।