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इसका मकसद हत्या के एक मामले में जेल में बंद अपने जीजा और अन्य आरोपियों के पक्ष में दूसरे पक्ष पर समझौते का दबाव बनाना था। इस मामले में 23 अगस्त को शहर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी।टोहाना शहर की एक कॉलोनी निवासी महिला ने आरोप लगाया था कि एक युवक ने रेलवे स्टेशन पर वीरवार रात उसका जबरन यौन उत्पीड़न किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर जीआरपी थाना जींद में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।जांच के दौरान पुलिस ने शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध तथ्यों का मिलान किया। इसमें आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस के अनुसार महिला और उसकी बड़ी बहन ने मिलकर हत्या के मामले में दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए यह कहानी गढ़ी थी। अब पुलिस झूठी शिकायत दर्ज करवाने के मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। संवादपड़ोसियों के झगड़े में हुई थी बुजुर्ग की हत्यादरअसल 23 अगस्त को टोहाना शहर थाना में भाटला निवासी पोला राम की शिकायत पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उसने बताया था कि वह पिछले दो साल से टोहाना में रह रहा है। 21 अगस्त की रात करीब दो बजे गली में बाइक खड़ी करने के विवाद में पड़ोसियों से कहासुनी हुई थी। 24 अगस्त की रात करीब 11 बजे विक्की, राजेश, सागर उर्फ बच्ची और सोनू उसके घर पहुंचे। थाने में शिकायत देने की बात पर उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। आरोप था कि सोनू ने उसके 65 वर्षीय पिता जोगेंद्र के सिर में बरछे से वार किया। विक्की ने उसे ईंट मारी जबकि राजेश और सागर ने लात-घूंसे मारे। बीच-बचाव करने आई उसकी मां गीना देवी को भी चोटें आईं। घायलों को टोहाना नागरिक अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान जोगेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने विक्की, सोनू, सागर और राजेश के खिलाफ हत्या सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। फिलहाल चारों जेल में हैं। इनमें सोनू आरोपी महिला का जीजा है।इस मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही जानकारी दे पाएंगी।- प्रबीना पी, एसपी, जीआरपी