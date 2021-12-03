Fatehabad News: ठगों ने खाते से 2.80 लाख रुपये निकले
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 26 Nov 2026 12:22 AM IST
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फतेहाबाद। जाखल क्षेत्र के गांव सिधानी निवासी किसान मेजर सिंह के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 2.80 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित के मोबाइल फोन के अपने आप अपडेट होने और स्क्रीन लाल होने के बाद यह धोखाधड़ी हुई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
मेजर सिंह ने पुलिस को बताया कि 14 नवंबर को उनका मोबाइल अपने आप अपडेट होने लगा और स्क्रीन लाल हो गई। इसके बाद फोन सामान्य रूप से चलने लगा, लेकिन गूगल पे ब्लॉक हो गया। बैंक की छुट्टी होने के कारण वह उसी दिन बैंक नहीं जा सके। 17 नवंबर को गूगल पे पर बैलेंस चेक किया तो रकम कम मिली और ट्रांजेक्शन भी दिखाई नहीं दिए। पंजाब नेशनल बैंक, जाखल पहुंचने पर पता चला कि वॉट्सएप यूपीआई के माध्यम से खाते से रुपये निकाले गए हैं। 14 नवंबर को 95 हजार, 15 नवंबर को 95 हजार और 16 नवंबर को साठ हजार और तीस हजार की दो ट्रांजेक्शन के माध्यम से 90 हजार रुपये निकाले गए। पीड़ित ने 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई।
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