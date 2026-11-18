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वहीं सर्विस रोड पर खड़े वाहन आवागमन में बाधा बन रहे हैं। धुंध का मौसम शुरू होने से पहले इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो हादसों का खतरा बढ़ सकता है। जिला मुख्यालय से राज्य राजमार्ग नंबर दो और 21 के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर नौ गुजरता है।इन तीनों मार्गों पर कुछ स्थानों पर रिफ्लेक्टर और कैट्स आई लगाई गई हैं। इसके बावजूद कई जगह सड़क पर सफेद और पीली पट्टियां नहीं बनी हैं। मार्किंग नहीं होने से वाहन चालकों को लेन और सड़क की सीमा का अंदाजा लगाने में परेशानी होती है। रात के समय कम दृश्यता में यह समस्या और गंभीर हो जाती है।स्ट्रीट लाइटें भी खराबराज्य राजमार्ग पर लगी अधिकतर स्ट्रीट लाइटें चालू हैं। इससे रात के समय वाहन चालकों को कुछ राहत मिलती है। इसके विपरीत राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसे अधिकतर गांवों में स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। ऐसे में रात के समय इन स्थानों पर अंधेरा रहता है। इसका असर पैदल राहगीरों, साइकिल चालकों और दोपहिया वाहन चालकों की आवाजाही पर पड़ता है। गांव धांगड़ और रतिया चुंगी पर लगी लाइटें भी बंद हैं।कुछ स्थानों पर राजमार्ग के किनारे भी टूटे हुए हैं। इससे वाहन चालकों को सड़क से नीचे उतरने और किनारे वाहन रोकने में परेशानी होती है। वहीं हाईवे के आसपास बनी चाय की दुकानों और होटलों पर आने वाले लोग अपने वाहन सर्विस रोड पर खड़े कर देते हैं। इससे सर्विस रोड पर आवागमन प्रभावित होता है। कई जगह वाहनों की कतार लगने से रास्ता संकरा हो जाता है। ऐसे में दूसरे वाहन चालकों को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती।राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिशा संकेतकों की स्थिति खराबराष्ट्रीय राजमार्ग नंबर नौ पर दिशा संकेतकों की स्थिति भी ठीक नहीं है। कई स्थानों पर संकेतक लगे ही नहीं हैं तो कहीं पुराने संकेतक खराब हालत में हैं। पेड़ और झाड़ियों के कारण भी कई संकेतक दिखाई नहीं देते। इससे बाहर से आने वाले वाहन चालकों को रास्तों की जानकारी नहीं मिल पाती। कई बार सही रास्ता समझ नहीं आने पर उन्हें अचानक वाहन मोड़ना पड़ता है। रात और धुंध के दौरान यह स्थिति अधिक परेशानी पैदा कर सकती है। सड़क सुरक्षा के लिहाज से तीनों मार्गों पर सफेद और पीली पट्टियां बनवाना जरूरी है। साथ ही खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने और दिशा संकेतकों की कमी दूर करने की जरूरत है। सर्विस रोड पर बेतरतीब खड़े वाहनों पर भी नियंत्रण जरूरी है। धुंध के मौसम में दृश्यता कम होने से ये सभी कमियां वाहन चालकों के लिए जोखिम बढ़ा सकती हैं।भूना रोड पर लगी स्ट्रीट लाइटें खराब हो चुकी है। लाइटों को ठीक करने या बदलने के लिए जिम्मेदार एजेंसी को पत्र लिखा हुआ है।- सुमित चोपड़ा, एमई नगर परिषद फतेहाबाद।राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव का काम जारी है। पहले मुख्य सड़क अब सर्विस रोड की रिपेयरिंग का काम पूरा हो गया है और बाकी काम भी जल्द पूरा करवाया जाएगा।- सुभाष भांभू, क्षेत्रीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग हिसार-सिरसा।