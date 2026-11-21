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पुलिस ने मौके से दो लैपटॉप, 56 एटीएम कार्ड, 17 बैंक पासबुक, सात चेकबुक, नौ मोहरें, दो गूगल पे पीओएस मशीन और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की भूमिका और बैंक खातों में हुए लेनदेन की जांच कर रही है।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्यांशी सिंगला ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कार्यालय से ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। कार्रवाई के दौरान आरोपी लैपटॉप और मोबाइल फोन के माध्यम से मैट्रिक्स पैनल पर बैंक खातों का लेनदेन करता मिला।प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मैट्रिक्स और फर्स्ट पे डिजिटल पैनल पर बैंक खाते जोड़ने और उनमें आने वाली रकम का हिसाब रखने का काम करता था। साइबर ठगी में इस्तेमाल होने पर किसी खाते के फ्रीज होते ही उसकी जगह दूसरा खाता जोड़ दिया जाता था। इस तरह लेनदेन का काम जारी रखा जाता था। इस मामले में साइबर क्राइम थाना फतेहाबाद में प्राथमिकी दर्ज की गई है।