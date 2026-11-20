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जिले की 27 फुट या इससे अधिक चौड़ाई वाली 243 सड़कों की जिम्मेदारी जिला परिषद से वापस मार्केटिंग बोर्ड को सौंपी गई है। इन सड़कों की कुल लंबाई करीब 617 किलोमीटर है। वर्ष 2023 में इन सड़कों का जिम्मा जिला परिषद को दिया गया था। उस समय उम्मीद जताई गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में मरम्मत कार्यों को गति मिलेगी।हालांकि जिला परिषद 243 में से केवल 163 सड़कों की ही मरम्मत करवा पाया। शेष 80 सड़कें अभी भी जर्जर हालत में हैं। अब इनकी जिम्मेदारी दोबारा मार्केटिंग बोर्ड के पास आने से लंबित कार्यों में और देरी की आशंका बनी हुई है।ग्रामीण आत्माराम, कृष्ण कुमार और रूपराम का कहना है कि विभागों के बीच बार-बार जिम्मेदारी बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। पहले से लंबित सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य प्राथमिकता से करवाए जाने चाहिए। जर्जर सड़कों के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने मांग की कि संबंधित विभाग जल्द कार्य शुरू करवाएं ताकि लोगों को राहत मिल सके।जिम्मेदारी बदली, लेकिन सड़कों की हालत नहीं सुधरीजिला परिषद को सड़कों की जिम्मेदारी मिलने के बाद भी सभी सड़कों की मरम्मत नहीं हो सकी। करीब 80 सड़कें ऐसी हैं जिनकी मरम्मत का कार्य बाकी रह गया। अब इन सड़कों की जिम्मेदारी दोबारा मार्केटिंग बोर्ड के पास पहुंच गई है। इससे इन सड़कों के निर्माण और मरम्मत की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होने की स्थिति बन सकती है।617 किलोमीटर सड़कों का जिम्मा फिर मार्केटिंग बोर्ड के पासहरियाणा राज्य कृषि विपणन निगम को वापस मिली 243 सड़कों की कुल लंबाई करीब 617 किलोमीटर है। इन सड़कों में 27 फुट या इससे अधिक चौड़ाई वाली सड़कें शामिल हैं। अब इनकी मरम्मत और निर्माण से जुड़े कार्य मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से करवाए जाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती उन सड़कों की मरम्मत करवाने की होगी, जो जिला परिषद के कार्यकाल में मरम्मत से वंचित रह गईं।:: मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों की फिर से विभाग को जिम्मेवारी मिली है। जर्जर सड़कों की सूची बनाकर एस्टीमेट बनाया जाएगा। इसके बाद सड़कों का निर्माण व मरम्मत कार्य हाे सकेगा।- गौरव वधवा, कार्यकारी अभिंयता, मार्केटिंग बोर्ड, फतेहाबाद।