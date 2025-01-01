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थाना ट्रैफिक प्रभारी जय सिंह के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का उद्देश्य कम दृश्यता के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को दूर से दिखाई देना सुनिश्चित करना है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रात और घनी धुंध में बिना रिफ्लेक्टर चलने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियां हादसों का कारण बन सकती हैं। इसलिए इन वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं।वाहन चालकों से अपील की है कि वे सुबह और देर रात सफर के दौरान विशेष सावधानी बरतें और तेज रफ्तार के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता दें। वाहन लेकर निकलने से पहले हेडलाइट, फॉग लाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर, ब्रेक और वाइपर की जांच अवश्य करें।निकिता खट्टर, एसपी