Fatehabad News: धुंध में हादसे रोकने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लगाए रिफ्लेक्टर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 26 Nov 2026 12:25 AM IST
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फतेहाबाद। सर्दी के मौसम में धुंध के कारण होने वाले सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस की टीम ने अनाज मंडी में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर लगाए और चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।
थाना ट्रैफिक प्रभारी जय सिंह के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का उद्देश्य कम दृश्यता के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को दूर से दिखाई देना सुनिश्चित करना है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रात और घनी धुंध में बिना रिफ्लेक्टर चलने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियां हादसों का कारण बन सकती हैं। इसलिए इन वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं।
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वाहन चालकों से अपील की है कि वे सुबह और देर रात सफर के दौरान विशेष सावधानी बरतें और तेज रफ्तार के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता दें। वाहन लेकर निकलने से पहले हेडलाइट, फॉग लाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर, ब्रेक और वाइपर की जांच अवश्य करें।
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निकिता खट्टर, एसपी
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थाना ट्रैफिक प्रभारी जय सिंह के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का उद्देश्य कम दृश्यता के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को दूर से दिखाई देना सुनिश्चित करना है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रात और घनी धुंध में बिना रिफ्लेक्टर चलने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियां हादसों का कारण बन सकती हैं। इसलिए इन वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं।
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वाहन चालकों से अपील की है कि वे सुबह और देर रात सफर के दौरान विशेष सावधानी बरतें और तेज रफ्तार के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता दें। वाहन लेकर निकलने से पहले हेडलाइट, फॉग लाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर, ब्रेक और वाइपर की जांच अवश्य करें।
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