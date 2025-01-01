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मुख्य कार्यक्रम पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी रेखा मुख्य अतिथि रहीं। उन्होंने छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए इसे जड़ से खत्म करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से बेटियों का मानसिक, शारीरिक और शैक्षिक विकास प्रभावित होता है। विज्ञापन

एमडीडी ऑफ इंडिया के जिला समन्वयक नरेंद्र शर्मा ने कहा कि बाल विवाह रोकने में महिला शिक्षकों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) के संस्थापक भुवन रिभु ने भी उनके योगदान की सराहना की। मुख्य कार्यक्रम पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी रेखा मुख्य अतिथि रहीं। उन्होंने छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए इसे जड़ से खत्म करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से बेटियों का मानसिक, शारीरिक और शैक्षिक विकास प्रभावित होता है।एमडीडी ऑफ इंडिया के जिला समन्वयक नरेंद्र शर्मा ने कहा कि बाल विवाह रोकने में महिला शिक्षकों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) के संस्थापक भुवन रिभु ने भी उनके योगदान की सराहना की।

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फतेहाबाद। जिले में अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस पर गैर सरकारी संगठन एमडीडी ऑफ इंडिया और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन की ओर से विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान 12 से अधिक गांवों में कैंडल मार्च निकाले गए। इनमें हजारों महिलाओं ने भाग लेकर बाल विवाह के खिलाफ आवाज बुलंद की।