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स्थानीय लोगों के अनुसार यहां कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद नगर परिषद ने मरम्मत की सुध नहीं ली है। रेलवे रोड टोहाना को रेलवे स्टेशन से जोड़ता है। इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को संभलकर निकलना पड़ता है। रात के समय गड्ढे दिखाई नहीं देने से दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है।स्थानीय निवासी विनोद, पंकज, मनोज और सतीश ने बताया कि इस मार्ग पर रेहड़ी मार्केट भी लगती है। शाम के समय यहां महिलाएं, बच्चे और पुरुष सब्जियां व फल खरीदने आते हैं। ऐसे में सड़क के गड्ढे पैदल चलने वालों के लिए भी खतरा बने हुए हैं। वाहन चालकों को मजबूरी में खराब सड़क से गुजरना पड़ता है।एडवोकेट आदित्य भटनागर ने भी प्रशासन से जनहित में सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रेलवे रोड शहर की लाइफलाइन है। इसकी अनदेखी से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नगर परिषद को जल्द गड्ढे भरवाकर सड़क को आवागमन के लिए सुरक्षित बनाना चाहिए। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को राहत मिलेगी।