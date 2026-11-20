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पुलिस ने परिजनों को तलाश कर उपचार के बाद युवक को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया। चौकी प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार सुबह नई सब्जी मंडी के सामने एक व्यक्ति के बाइक पर बेहोश होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया।जांच के दौरान उसकी पहचान विकास निवासी गांव उदयपुर जिला जींद के रूप में हुई। वह ग्रुप-डी कर्मचारी है। पुलिस प्रवक्ता विनोद के अनुसार विकास को मिर्गी का दौरा पड़ने के कारण बेहोशी आई थी। सूचना मिलने पर विकास के भाई नवीन कुमार और जगदीप सिंह अस्पताल पहुंचे। उपचार के बाद पुलिस ने विकास को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया। पुलिसकर्मियों की इस पहल की सराहना हो रही है।