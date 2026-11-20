Fatehabad News: बेहोश व्यक्ति के लिए फरिश्ता बनी पुलिस, अस्पताल पहुंचा करवाया उपचार
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 20 Nov 2026 11:04 PM IST
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फतेहाबाद। वर्दी का फर्ज निभाने के साथ हुडा पुलिस चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने इंसानियत की मिसाल पेश की। बेहोशी की हालत में मिले युवक को अस्पताल पहुंचाने के साथ उन्होंने उसके उपचार का खर्च भी अपनी जेब से उठाया।
पुलिस ने परिजनों को तलाश कर उपचार के बाद युवक को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया। चौकी प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार सुबह नई सब्जी मंडी के सामने एक व्यक्ति के बाइक पर बेहोश होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया।
जांच के दौरान उसकी पहचान विकास निवासी गांव उदयपुर जिला जींद के रूप में हुई। वह ग्रुप-डी कर्मचारी है। पुलिस प्रवक्ता विनोद के अनुसार विकास को मिर्गी का दौरा पड़ने के कारण बेहोशी आई थी। सूचना मिलने पर विकास के भाई नवीन कुमार और जगदीप सिंह अस्पताल पहुंचे। उपचार के बाद पुलिस ने विकास को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया। पुलिसकर्मियों की इस पहल की सराहना हो रही है।
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पुलिस ने परिजनों को तलाश कर उपचार के बाद युवक को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया। चौकी प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार सुबह नई सब्जी मंडी के सामने एक व्यक्ति के बाइक पर बेहोश होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया।
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जांच के दौरान उसकी पहचान विकास निवासी गांव उदयपुर जिला जींद के रूप में हुई। वह ग्रुप-डी कर्मचारी है। पुलिस प्रवक्ता विनोद के अनुसार विकास को मिर्गी का दौरा पड़ने के कारण बेहोशी आई थी। सूचना मिलने पर विकास के भाई नवीन कुमार और जगदीप सिंह अस्पताल पहुंचे। उपचार के बाद पुलिस ने विकास को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया। पुलिसकर्मियों की इस पहल की सराहना हो रही है।
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