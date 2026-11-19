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एएसपी दिव्यांशी सिंगला ने बताया कि सीआईए रतिया प्रभारी उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार की टीम ने गांव मेहमड़ा निवासी प्रिया रानी की संपत्तियों की जांच के बाद नौ वाहन फ्रीज करवाए हैं। इनमें दो महिंद्रा स्कॉर्पियो, हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, होंडा सिविक, हुंडई इयॉन, एक ट्रैक्टर और दो एक्टिवा शामिल हैं। इनकी कीमत करीब 39 लाख 40 हजार रुपये है।दूसरी कार्रवाई में दरियापुर पुलिस चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक बलवान सिंह की टीम ने गांव कुकड़ावाली निवासी मुकेश कुमार की होंडा सिटी कार फ्रीज करवाई है। कार की कीमत करीब एक लाख 28 हजार रुपये है। मुकेश को 27.83 ग्राम हेरोइन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ राजस्थान में भी नशा तस्करी के केस दर्ज हैं।गुरुनानकपुरा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक रजत के प्रस्ताव पर बब्लू निवासी गुरुनानकपुरा मोहल्ला और अतुल उर्फ आशु निवासी रामदासिया मोहल्ला, फतेहाबाद को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत एक साल तक निरुद्ध रखने के आदेश जारी हुए हैं। दोनों हेरोइन तस्करी के मामलों में हिसार जेल में बंद हैं। एएसपी ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक 1063 नशा तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 45 आरोपियों की 7 करोड़ 59 लाख 30 हजार 499 रुपये की चल-अचल संपत्ति फ्रीज करवाई गई है।