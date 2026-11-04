Fatehabad News: लघु सचिवालय के बाहर चूल्हा-चौका, धरनास्थल पर ही मनेगी किसानों की दिवाली, फिर चंडीगढ़ करेंगे कूच, नहरबंदी का शेड्यूल बदलने और फसल खराबे के मुआवजे के लिए धरना जारी

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बुधवार को दूसरे दिन भी धरने पर बैठे किसानों ने चेतावनी दी कि त्योहार के बाद सरकार को जगाने के लिए चंडीगढ़ कूच करेंगे। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन की अगुवाई में चल रहे आंदोलन को सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया ने भी समर्थन दिया। वे बुधवार को किसानों के बीच पहुंचे।संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नथवान ने कहा कि सिंचाई विभाग के नए शेड्यूल के तहत किसानों को एक सप्ताह नहरी पानी मिलेगा जबकि तीन सप्ताह नहरबंदी रहेगी। पहले दो सप्ताह पानी और दो सप्ताह नहरबंदी का शेड्यूल था। उन्होंने कहा कि इस समय किसानों को गेहूं की बिजाई करनी है। ऐसे में नहरी पानी की कटौती से सिंचाई का संकट खड़ा होगा।किसानों की मांग है कि पहले की तरह दो सप्ताह पानी और दो सप्ताह नहरबंदी का शेड्यूल लागू किया जाए। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।