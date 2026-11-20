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किसानों को गांठों के बदले 230 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिल रहा है। इसके अलावा सरकार भी प्रति एकड़ 1200 रुपये प्रोत्साहन राशि दे रही है। पराली की बढ़ती मांग और आर्थिक लाभ के चलते किसान फसल अवशेष जलाने के बजाय इनका उपयोग गाठें बनाने में कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में जिले में पराली जलाने की घटनाओं में 95 फीसदी से अधिक की कमी दर्ज की गई है जिले के उद्योग पराली की गांठों का उपयोग बिजली उत्पादन, बायो एनर्जी, पेलेट निर्माण और बॉयलर में ईंधन के रूप में कर रहे हैं। इससे उद्योगों को कच्चा माल मिल रहा है और किसानों को फसल अवशेषों के निपटान के साथ आमदनी भी हो रही है।4900 बेलर संचालक पराली की गांठें तैयार करने के काम में जुटेजिले में करीब 4900 बेलर संचालक पराली की गांठें तैयार करने के काम में जुटे हैं। सुपर सीडर और अन्य कृषि यंत्रों की मदद से भी पराली का प्रबंधन किया जा रहा है। बेलर संचालक किसानों के खेतों में निशुल्क गांठें बनाते हैं और उन्हें उद्योगों तक पहुंचाकर बेचते हैं। धान के प्रति एकड़ रकबे से औसतन 18 से 20 क्विंटल तक पराली की गांठें तैयार होती हैं। उद्योगों की संख्या बढ़ने से आने वाले समय में पराली की मांग और बढ़ने की उम्मीद है।पिछले पांच साल में जलाए गए फसल अवशेषकृषि विभाग के अनुसार वर्ष 2021 में जिले में पराली जलाने की 1479 घटनाएं दर्ज की गई थीं जो वर्ष 2022 में घटकर 767, वर्ष 2023 में 579, वर्ष 2024 में 130 और वर्ष 2025 में महज 88 रह गईं। इस साल अब तक केवल सात स्थानों पर फसल अवशेष जलाए गए हैं। पराली की औद्योगिक मांग बढ़ने से किसानों को खेतों में अवशेष जलाने के बजाय उन्हें एकत्र कर बेचने का विकल्प मिल रहा है। राजस्थान के भादरा क्षेत्र में भी पराली की गांठों से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। यह उद्योग जिले से सबसे अधिक पराली खरीदने वाली इकाइयों में शामिल है।कृषि विभाग की ओर से अनुदान पर उपलब्ध करवाए गए यंत्रपराली प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने पिछले चार वर्षों में 322 बेलर, 221 सुपर सीडर सहित करीब 4900 कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाए हैं। वर्ष 2024-25 में जिले के 25,750 किसानों ने 2,28,589 एकड़ क्षेत्र में पराली प्रबंधन किया था। करीब 50 हजार किसान पराली प्रबंधन अपनाने के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से आवेदन कर चुके हैं।पराली आधारित उद्योगों की संख्या बढ़ीजिले में पराली आधारित उद्योगों की संख्या बढ़ने लगी है। अगले साल तक पराली की गांठों से लकड़ी के गुटके बनाने वाली 14 नई औद्योगिक इकाइयां शुरू होने की उम्मीद है। इससे पराली की मांग में और इजाफा होगा।पराली का इस्तेमाल बायोमास, कंप्रेस्ड बायोगैस, छोटी गांठें और पेलेट्स बनाने में किया जा रहा है। सरकार की जागरूकता मुहिम, कृषि यंत्रों पर अनुदान और उद्योगों की बढ़ती मांग से किसान पराली प्रबंधन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। - डॉ. पवन बिश्नोई, सहायक कृषि अभियंता, कृषि विभाग, फतेहाबाद।