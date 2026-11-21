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नागरिक अस्पताल के डॉ. कार्तिक जिंदल के अनुसार अस्पताल में सर्दी-जुकाम के मरीजों की ओपीडी 100 से अधिक हो रही है। बच्चों में गले में खराश, खांसी और बुखार की शिकायतें सामने आ रही हैं। मौसम में बदलाव के कारण शरीर को तापमान के अनुरूप ढालने में परेशानी होती है। ऐसे में संक्रमण संबंधी शिकायतें बढ़ सकती हैं।उन्होंने बताया कि ठंडी हवा के सीधे संपर्क में आने से सांस की नलियों में सिकुड़न हो सकती है। इससे अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में परेशानी और सीने में जकड़न महसूस हो सकती है। कोहरे और प्रदूषण के कारण भी सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं।डॉ. जिंदल ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस व हृदय रोग से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने ठंडी हवा के सीधे संपर्क से बचने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर चिकित्सकीय परामर्श लेने की बात कही।हवा की रफ्तार कम होने से बढ़ता है स्मॉगनवंबर में तापमान गिरने के साथ हवा की रफ्तार कम होने पर धूल और धुएं के कण जमीन के आसपास जमा होने लगते हैं। हवा में नमी बढ़ने पर वाहनों से निकलने वाला धुआं और अन्य प्रदूषक धुंध के साथ मिल जाते हैं। इससे स्मॉग की स्थिति बनती है। शाम के समय इसकी परत गहरी होने से दृश्यता कम हो जाती है। इसका असर सड़क पर चलने वाले लोगों को भी झेलना पड़ रहा है।ठंडी हवा से बचें, नियमित दवाएं लेते रहेंडॉ. कार्तिक जिंदल ने कहा कि अस्थमा, सांस की पुरानी बीमारी और हृदय रोग से पीड़ित लोग सुबह-शाम ठंडी हवा में बाहर निकलने से बचें। जरूरी होने पर गर्म कपड़े पहनकर और चेहरा ढककर ही बाहर जाएं। अपनी नियमित दवाएं डॉक्टर की सलाह के बिना बंद न करें। बच्चों और बुजुर्गों को भी ठंड से बचाकर रखें।