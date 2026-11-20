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लापरवाही मिलने पर कर्मचारियों का वेतन भी काटा जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के सिटी इंचार्ज कुमार सौरभ ने बताया कि शहर में सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान मॉडल टाउन में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिली। इस पर संबंधित सफाई दारोगा को नोटिस दिया गया है।उन्होंने बताया कि डंपिंग प्वाइंट पर कचरा मिलने पर संबंधित क्षेत्र के सफाई दारोगा की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कर्मचारियों को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि सफाई में लापरवाही मिलने पर वेतन कटौती की कार्रवाई होगी। नगर परिषद खुले में कचरा डालने वालों के खिलाफ भी सख्ती बरतेगी।खुले में कचरा डालने वालों पर भी होगी कार्रवाईकुमार सौरभ ने बताया कि शहर में कोई भी दुकानदार या नागरिक खुले में कचरा फेंकता पाया गया तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा। रतिया चुंगी स्थित कपड़े की दुकान के संचालक को भी इसी मामले में नोटिस दिया गया है। नगर परिषद का उद्देश्य शहर को साफ-सुथरा रखना और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है।प्रदूषण कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन से छिड़कावशहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नगर परिषद की ओर से एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। परिषद ने करीब 45 लाख रुपये की लागत से यह मशीन खरीदी है। इसके माध्यम से हवा में मौजूद धूल के कणों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।