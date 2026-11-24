Fatehabad News: बुजुर्ग महिला के कानों से सोने की बालियां झपट भागे बदमाश
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 24 Nov 2026 11:12 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहाबाद। विचार आश्रम मंदिर रोड पर मंगलवार शाम बाइक सवार दो बदमाश किराना दुकान पर बैठी बुजुर्ग महिला के कानों से सोने की बालियां झपटकर भाग गए। दोनों आरोपी सामान खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचे थे।
महिला ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को धक्का देकर नीचे गिरा दिया लेकिन वह उठकर साथी की बाइक पर बैठा और भाग निकला। बुजुर्ग महिला कैलाश रानी ने बताया कि वह दुकान पर बैठी थी। इसी दौरान बाइक पर दो युवक पहुंचे। इनमें से एक सामान लेने के बहाने दुकान पर आया।
मौका मिलते ही उसने महिला की बाजू मरोड़ी और कानों से सोने की बालियां झपट लीं। महिला ने विरोध करते हुए उसे धक्का दिया। इससे आरोपी नीचे गिर गया। वहीं उसका साथी बाइक स्टार्ट करके खड़ा था। आरोपी तुरंत उठा और बाइक पर बैठकर दोनों फरार हो गए।
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उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी शहर में एक बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर हमला करने और सोने के आभूषण छीनने की वारदात हुई थी। उस मामले में पुलिस ने बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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दुकानदार ने स्कूटी से किया पीछा, नहीं आए हाथ
महिला के शोर मचाने पर सामने की दुकान पर मौजूद खजान सिंह डंडा लेकर बदमाशों के पीछे दौड़ा। उसने इलेक्ट्रिक स्कूटी से रतिया चुंगी की तरफ उनका पीछा भी किया लेकिन तेज रफ्तार बाइक के कारण आरोपी पकड़ में नहीं आए। वारदात की सूचना मिलने के करीब पांच से सात मिनट में डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी बिना नकाब के थे। पुलिस फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करने में जुटी है।
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महिला ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को धक्का देकर नीचे गिरा दिया लेकिन वह उठकर साथी की बाइक पर बैठा और भाग निकला। बुजुर्ग महिला कैलाश रानी ने बताया कि वह दुकान पर बैठी थी। इसी दौरान बाइक पर दो युवक पहुंचे। इनमें से एक सामान लेने के बहाने दुकान पर आया।
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दुकानदार ने स्कूटी से किया पीछा, नहीं आए हाथ
महिला के शोर मचाने पर सामने की दुकान पर मौजूद खजान सिंह डंडा लेकर बदमाशों के पीछे दौड़ा। उसने इलेक्ट्रिक स्कूटी से रतिया चुंगी की तरफ उनका पीछा भी किया लेकिन तेज रफ्तार बाइक के कारण आरोपी पकड़ में नहीं आए। वारदात की सूचना मिलने के करीब पांच से सात मिनट में डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी बिना नकाब के थे। पुलिस फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करने में जुटी है।
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