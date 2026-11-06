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Fatehabad News: गांव मताना में खेल मैदान का अभाव, पुलिस लाइन में अभ्यास कर रहे युवा

Fri, 06 Nov 2026 10:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:24 PM IST
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Lack of a sports ground in Matana village; youth are practicing at the Police Lines.
फतेहाबाद। गांव मताना में खेल मैदान नहीं होने के कारण खेत में दौड़ लगाते ​युवा। ग्रामीण
फतेहाबाद। गांव मताना में खेल मैदान नहीं होने के कारण युवाओं और विद्यार्थियों को खेलने व दौड़ लगाने के लिए पुलिस लाइन जाना पड़ रहा है। गांव में खेल गतिविधियों के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं है।
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ऐसे में पुलिस, सेना और अन्य सरकारी भर्तियों की तैयारी करने वाले युवाओं को भी रोजाना शारीरिक अभ्यास के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है। गांव के युवा रविंद्र, साहिल, सुनील, विनय, मुकेश, प्रतिमा, रावी, सुलोचना आदि का कहना है कि मैदान के अभाव में विद्यार्थियों को खेलों का अभ्यास करने का उचित अवसर नहीं मिल रहा।
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क्रिकेट, कबड्डी सहित अन्य खेलों में रुचि रखने वाले बच्चों और युवाओं को भी परेशानी होती है। गांव में मैदान हो तो वे नियमित रूप से खेल गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे और अपनी प्रतिभा को निखार पाएंगे। सबसे अधिक दिक्कत सरकारी भर्तियों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को उठानी पड़ रही है।
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पुलिस और सेना में भर्ती के लिए दौड़ सहित अन्य शारीरिक परीक्षाओं की तैयारी जरूरी होती है। इसके लिए युवाओं को नियमित अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन गांव में उपयुक्त स्थान नहीं होने से उन्हें पुलिस लाइन का सहारा लेना पड़ता है। गांव से बाहर जाने में उनका समय भी खर्च होता है।


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पुलिस लाइन में कर्मचारी विनोद करवाते हैं तैयारी
युवाओं का कहना है कि गांव में खेल मैदान विकसित होने से बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को भी रोजाना अभ्यास के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। खेल मैदान की सुविधा मिलने से गांव के बच्चों और युवाओं को एक बेहतर वातावरण मिल सकेगा। गांव में खेल मैदान नहीं होने के कारण युवाओं को प्रशिक्षण देने वाला भी कोई नहीं है। जिस कारण पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिस कर्मचारी विनोद कुमार युवाओं को तैयारी करवा रहे है। विनोद कुमार खुद एथलीट रह चुके हैं जिस कारण वह गांव के साथ-साथ पुलिस लाइन में रहने वाले बच्चों को भी तैयारी करवाते है। पुलिस लाइन में करीब 120 युवा प्रशिक्षण लेते हैं।
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पंचायत के पास पंचायती भूमि नहीं होने के कारण खेल मैदान की दिक्कत है। उनका प्रयास है कि वे युवाओं के लिए खेल मैदान बनाने का प्रयास करेंगे।
- दलबीर वर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत मताना।
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