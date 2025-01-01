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सुबह नौ बजे शुरू होने वाले मेले में 12 कंपनियां पहुंचेंगी जो पात्र विद्यार्थियों के साक्षात्कार लेकर उन्हें रोजगार का अवसर देंगी। मेले में केवल 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के युवा ही भाग ले सकेंगे।यह रोजगार मेला एनएसक्यूएफ (नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क) के तहत सत्र 2025-26 में लेवल-4 का वोकेशनल कोर्स करने वाले और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य स्कूलों में दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ना है ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं को नौकरी के लिए भटकना न पड़े।एपीसी प्रदीप पूनिया ने बताया कि विद्यार्थियों को रोजगार के इस अवसर का लाभ दिलाने के लिए विभाग की ओर से आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में 30 नवंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।68 स्कूलों में संचालित हैं 15 वोकेशनल ट्रेड :जिले के 68 सरकारी स्कूलों में 15 वोकेशनल ट्रेड संचालित किए जा रहे हैं। इन स्कूलों से पात्र विद्यार्थियों को रोजगार मेले में लाने की जिम्मेदारी संबंधित वोकेशनल शिक्षकों को सौंपी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई शिक्षक 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र विद्यार्थियों को मेले में नहीं पहुंचाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और खंड संसाधन संयोजकों को निर्देश जारी किए गए हैं।