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शिकायत मिलने पर भिवानी की एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने वीरवार को गांव बड़ोपल स्थित बिजली निगम कार्यालय में जेई रतन को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।एसीबी इंस्पेक्टर जगजीत सिंह ने बताया कि एक ग्रामीण ने शिकायत दी थी कि बिजली कनेक्शन के लिए निर्धारित राशि जमा करवाने के बावजूद कनेक्शन जारी नहीं किया जा रहा। जेई जुर्माना माफ करने और कनेक्शन देने के बदले रिश्वत मांग रहा है। शिकायत पर टीम गठित की गई। वीरवार दोपहर जैसे ही शिकायतकर्ता ने जेई को 15 हजार रुपये दिए, टीम ने उसे पकड़ लिया।बेटे की दवाई रखने के लिए चाहिए था फ्रिज : शिकायतकर्ता का बेटा शुगर से पीड़ित है। उसकी दवाइयां रखने के लिए फ्रिज की जरूरत थी लेकिन घर में बिजली कनेक्शन नहीं था। आरोप है कि जेई ने ही उसे कुंडी लगाने के लिए कहा। बाद में इसकी फोटो खींचकर बिजली चोरी का जुर्माना लगा दिया। अब जुर्माना माफ करने और कनेक्शन जारी करने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी।कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट सूर्यकांत, एसीबी इंस्पेक्टर जगजीत सिंह, एएसआई सुखविंद, रेणु और एचसी दिनेश मौजूद रहे। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को बड़ोपल पुलिस चौकी ले गई और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।