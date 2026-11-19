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निजी बसों में फॉग लाइटें मौजूद हैं लेकिन चालक उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। ऐसे में कोहरे में हादसों का खतरा बढ़ने की आशंका है। जिला मुख्यालय से दो राज्य राजमार्ग और एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। इनमें राज्य राजमार्ग नंबर-2 और 21 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर-9 शामिल हैं। इन मार्गों पर रोजाना बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन आवागमन करते हैं। हालांकि बड़े ट्रकों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगी दिखाई देती हैं।रिफ्लेक्टिव टेप रात के अंधेरे और कम दृश्यता में वाहन की पहचान करने में मदद करती है। इसकी चमक से पीछे आ रहे चालक को सामने चल रहे वाहन का अंदाजा लग जाता है। टेप नहीं होने पर कोहरे में वाहन देर से दिखाई देता है। इससे पीछे से टक्कर होने का खतरा बढ़ जाता है। सड़क किनारे खड़े वाहन भी दुर्घटनाओं की वजह बन सकते हैं।दूसरी तरफ हरियाणा रोडवेज की अधिकतर बसों में फॉग लाइटें लगी हुई हैं। निजी बसों में भी ये लाइटें मौजूद हैं लेकिन चालक नियमित रूप से इनका इस्तेमाल नहीं करते। कोहरे में फॉग लाइटें सड़क देखने और दूसरे वाहन चालकों को अपनी मौजूदगी का संकेत देने में मदद करती हैं।जिले में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भूना में रोडवेज का ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया है। यहां प्रशिक्षुओं को भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए एचएसवीपी के खाली पड़े सेक्टरों की सड़कों का इस्तेमाल होता है। प्रशिक्षुओं को बस और अन्य भारी वाहन चलाने का अभ्यास करवाया जाता है। ऐसे में प्रशिक्षण के दौरान इस्तेमाल होने वाले वाहनों के हाईवे किनारे खड़े होने की स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है।हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों के अनुसार डिपो की अधिकतर बसों में पिछले साल फॉग लाइटें लगवाई गई थीं। इनका इस्तेमाल कोहरे के दौरान सुरक्षित सफर में मददगार हो सकता है। हालांकि इनकी कार्यशीलता सुनिश्चित करना भी जरूरी है। निजी बसों में फॉग लाइटें होने के बावजूद उनका नियमित इस्तेमाल नहीं किया जा रहा।रोडवेज की अधिकतर बसों में पिछले साल फॉग लाइटें लगवाई गई थीं। यदि कोई लाइट खराब हो गई है तो उसे बदलने के निर्देश दिए जाएंगे। फिलहाल धुंध नहीं आई है। इसकी शुरुआत से पहले पूरे प्रबंध किए जाएंगे। प्रशिक्षण वाली बसें यदि हाईवे किनारे रुकती हैं तो इसकी जानकारी लेकर दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। - मनोज कुमार, महाप्रबंधक, रोडवेज फतेहाबाद।