Fatehabad News: रबी फसलों का 30 दिसंबर तक करा सकेंगे बीमा, गेहूं के लिए 1266 रुपये प्रीमियम तय
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sun, 29 Nov 2026 11:54 PM IST
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फतेहाबाद। जिले में रबी 2025-26 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत फसलों का बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसान प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से फसलों को होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा पाने के लिए 30 दिसंबर तक बीमा करवा सकेंगे। योजना के तहत गेहूं, सरसों, जौ, चना और सूरजमुखी की फसलों को बीमा कवर दिया जाएगा।
बीमा कराने के लिए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है। गेहूं के लिए 1265.89 रुपये, सरसों के लिए 849.58 रुपये, जौ के लिए 806.68 रुपये, चना के लिए 622.17 रुपये और सूरजमुखी के लिए 885.16 रुपये प्रीमियम देना होगा।
किसान अपने संबंधित बैंक या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर बीमा करवा सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड या जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनके आधार पर योजना में पंजीकरण किया जाएगा।
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बीमा कंपनी के फील्ड मैनेजर सागर ने बताया कि योजना के तहत फसल बीमा करवाना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। किसान अपनी जरूरत और फसल के जोखिम को देखते हुए निर्धारित समय सीमा में बीमा करवा सकते हैं। मौसम की अनिश्चितताओं और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई में यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
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रबी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसान गेहूं, सरसों, जौ, चना और सूरजमुखी का बीमा 30 दिसंबर तक करवा सकते हैं। योजना में शामिल होना पूरी तरह स्वैच्छिक है। -डॉ. विनोद फोगाट, उपनिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, फतेहाबाद।
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बीमा कराने के लिए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है। गेहूं के लिए 1265.89 रुपये, सरसों के लिए 849.58 रुपये, जौ के लिए 806.68 रुपये, चना के लिए 622.17 रुपये और सूरजमुखी के लिए 885.16 रुपये प्रीमियम देना होगा।
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किसान अपने संबंधित बैंक या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर बीमा करवा सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड या जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनके आधार पर योजना में पंजीकरण किया जाएगा।
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बीमा कंपनी के फील्ड मैनेजर सागर ने बताया कि योजना के तहत फसल बीमा करवाना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। किसान अपनी जरूरत और फसल के जोखिम को देखते हुए निर्धारित समय सीमा में बीमा करवा सकते हैं। मौसम की अनिश्चितताओं और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई में यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
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रबी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसान गेहूं, सरसों, जौ, चना और सूरजमुखी का बीमा 30 दिसंबर तक करवा सकते हैं। योजना में शामिल होना पूरी तरह स्वैच्छिक है। -डॉ. विनोद फोगाट, उपनिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, फतेहाबाद।