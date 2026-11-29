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बीमा कराने के लिए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है। गेहूं के लिए 1265.89 रुपये, सरसों के लिए 849.58 रुपये, जौ के लिए 806.68 रुपये, चना के लिए 622.17 रुपये और सूरजमुखी के लिए 885.16 रुपये प्रीमियम देना होगा।किसान अपने संबंधित बैंक या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर बीमा करवा सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड या जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनके आधार पर योजना में पंजीकरण किया जाएगा।बीमा कंपनी के फील्ड मैनेजर सागर ने बताया कि योजना के तहत फसल बीमा करवाना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। किसान अपनी जरूरत और फसल के जोखिम को देखते हुए निर्धारित समय सीमा में बीमा करवा सकते हैं। मौसम की अनिश्चितताओं और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई में यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।:::::::::::::रबी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसान गेहूं, सरसों, जौ, चना और सूरजमुखी का बीमा 30 दिसंबर तक करवा सकते हैं। योजना में शामिल होना पूरी तरह स्वैच्छिक है। -डॉ. विनोद फोगाट, उपनिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, फतेहाबाद।