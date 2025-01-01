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उद्घाटन समारोह में डीएसपी (यातायात) जय सिंह, सदर थाना प्रभारी उपनिरीक्षक सुमित, चौकी प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और क्षेत्र के प्रबुद्धजन मौजूद रहे।एसपी ने कहा कि पुलिस चौकी कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन की शिकायतों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस का उद्देश्य केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का भरोसा देना और उसकी समस्याओं का समय पर समाधान करना भी है।उन्होंने नवनिर्मित भवन का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कर्मचारियों को निर्देश दिए कि चौकी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि पुलिस और आमजन के बीच विश्वास मजबूत होने से ही सुरक्षित समाज का निर्माण संभव है। पुलिसकर्मी ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं।