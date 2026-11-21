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स्थानीय लोगों आदित्य, सुरेश, खुराना और विक्रम ने बताया कि नगर परिषद के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने गड्ढों में मलबा और रोड़ी डालकर भराई कर दी। इससे सड़क से गुजरना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। शाम के समय लगने वाली रेहड़ी मार्केट में आने वाले लोगों को भी राहत मिली है।हालांकि लोगों का कहना है कि सड़क की दूसरी तरफ बने कई गड्ढे अभी भी नहीं भरे गए हैं। वहां से गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ रही है। रात के समय इन गड्ढों से हादसों की आशंका बनी रहती है।लोगों ने मांग की है कि बाकी गड्ढों को भी जल्द भरवाया जाए। भराई में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का इस्तेमाल हो ताकि कुछ दिनों बाद मलबा और रोड़ी उखड़ने से समस्या दोबारा न बने। उन्होंने सड़क की स्थायी मरम्मत करवाने की भी मांग की है।