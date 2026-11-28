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खेलों में गांव का नाम रोशन करने के अरमान बदइंतजामी की भेंट चढ़ रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि सुबह-शाम अभ्यास के दौरान पशुओं की मौजूदगी से बाधा आती है। कई बार मैदान में गोबर और गंदगी के कारण अभ्यास बीच में ही रोकना पड़ता है।जूडो और कबड्डी के खिलाड़ी दीपेश, रोहित, अमन, अरविंद और सौरभ ने बताया कि ग्राम पंचायत खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूरा सहयोग कर रही है और समय-समय पर सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती है। इसके बावजूद चारदीवारी नहीं होने से वे मैदान में पूरी क्षमता के साथ अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। खिलाड़ियों ने बताया कि गांव के जूडो और कबड्डी के कई खिलाड़ी राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। अब उनका लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर गांव का नाम रोशन करना है।उन्होंने प्रशासन से खेल परिसर की चहारदीवारी का निर्माण जल्द करवाने की मांग की है। खिलाड़ियों का कहना है कि मैदान सुरक्षित होने से वे बिना किसी बाधा के अभ्यास कर सकेंगे। साथ ही गांव के अन्य युवा भी खेलों से जुड़कर नशे जैसी बुराइयों से दूर रह सकेंगे। संवादगांव में 100 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न खेलों का अभ्यास करते हैं। इनमें जूडो और कबड्डी के खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिक है। दोनों खेलों की नर्सरी होने के कारण खिलाड़ी राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। सरकार से मांग है कि खेल परिसर की चहारदीवारी जल्द बनवाई जाए ताकि खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। -क्रांति गिल, ब्लॉक समिति सदस्य, हांसेवालागांव के खेल परिसर में 100 से अधिक खिलाड़ी सुबह-शाम अभ्यास करते हैं। चहारदीवारी नहीं होने के कारण आवारा पशु परिसर में घूमते रहते हैं और मैदान में गंदगी फैलाते हैं। प्रशासन से मांग है कि चहारदीवारी का निर्माण जल्द करवाया जाए ताकि अभ्यास के दौरान खिलाड़ियों को परेशानी न हो। -मनोज गिल, कोचखेल परिसर की चहारदीवारी बनवाने के लिए ग्राम पंचायत ने तीन साल पहले प्रस्ताव पारित कर बीडीपीओ कार्यालय भेजा था। हालांकि अभी तक इसके लिए कोई ग्रांट नहीं मिली है। अब सोमवार को दोबारा प्रस्ताव पारित कर बीडीपीओ कार्यालय भेजा जाएगा। रघुबीर सिंह, सरपंच प्रतिनिधि, हांसेवालागांव हांसेवाला के खेल परिसर की चहारदीवारी बनवाने के लिए प्रशासन की ओर से हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। खिलाड़ियों की सुविधा और खेल गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। -राहुल श्योकंद, बीडीपीओ, टोहाना।