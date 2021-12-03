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बिजली निगम व पुलिस की तीन-तीन शिकायतेंपुलिस से जुड़ी शिकायतों में हिसार रोड सेक्टर-11 निवासी सरोज का मामला प्रमुख है। उनका आरोप है कि 15 से 20 युवक हथियारों के साथ उसके घर में घुसे, तोड़फोड़ की और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बावजूद सिटी थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। वहीं, रतिया निवासी रीना रानी ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और बीमार बच्चे का उपचार नहीं करवाने की शिकायत दी है। बिजली निगम से संबंधित तीन शिकायतें भी एजेंडे में शामिल हैं। गांव मढ़ के किसान कृष्ण लाल ने डबल फीडर चलाने और सिंचाई के नाम पर किसानों से पैसे वसूलने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट पेश होगी। टोहाना निवासी परमजीत सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी गैरमौजूदगी में खेत में बिजली के 10 से 12 खंभे लगा दिए गए और लाइन का रास्ता बदलकर खेत से निकाला गया।अन्य मामलों की भी होगी सुनवाईभूना की गणेश कॉलोनी के निवासियों ने कॉलोनाइजर पर पार्क, पार्किंग, कम्युनिटी सेंटर और रिजर्व प्लॉट की जमीन बेचने तथा गलियों की जगह प्लॉटिंग करने के आरोप लगाए हैं। गांव नहला के ग्रामीणों ने 33 फीट चौड़ी गली के निर्माण और जलभराव की समस्या उठाई है। सिंचाई विभाग से जुड़ी शिकायतों में ढाणी छतरियां के दिव्यांग किसान विकास कुमार को पांच साल बाद भी नहरी पानी नहीं मिलने का मामला शामिल है। वहीं, गांव नाढोड़ी के किसान श्रवण कुमार ने स्वीकृत खाल बार-बार तोड़े जाने की शिकायत की है। इसके अलावा गलत लोड असेसमेंट, 20 हजार रुपये की बिजली पेनल्टी, प्रॉपर्टी आईडी, अवैध निर्माण और गंदे पानी की निकासी से जुड़े मामले भी उठेंगे।