Fatehabad News: कष्ट निवारण समिति की बैठक आज, उठेंगे 12 मामले, 4 पुराने
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 23 Nov 2026 12:04 AM IST
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फतेहाबाद। जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति सोमवार 23 नवंबर को होगी। दोपहर 2 बजे जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) हॉल में होने वाली बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी करेंगे। बैठक में बिना सहमति बिजली के खंभे लगाने, कॉलोनी में पार्क और कम्युनिटी सेंटर की जमीन बेचने, पुलिस की कथित लापरवाही और किसानों को नहरी पानी नहीं मिलने जैसे 12 मामले उठाए जाएंगे। एजेंडे में 4 पुराने और 8 नए परिवाद शामिल किए गए हैं।
बिजली निगम व पुलिस की तीन-तीन शिकायतें
पुलिस से जुड़ी शिकायतों में हिसार रोड सेक्टर-11 निवासी सरोज का मामला प्रमुख है। उनका आरोप है कि 15 से 20 युवक हथियारों के साथ उसके घर में घुसे, तोड़फोड़ की और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बावजूद सिटी थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। वहीं, रतिया निवासी रीना रानी ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और बीमार बच्चे का उपचार नहीं करवाने की शिकायत दी है। बिजली निगम से संबंधित तीन शिकायतें भी एजेंडे में शामिल हैं। गांव मढ़ के किसान कृष्ण लाल ने डबल फीडर चलाने और सिंचाई के नाम पर किसानों से पैसे वसूलने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट पेश होगी। टोहाना निवासी परमजीत सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी गैरमौजूदगी में खेत में बिजली के 10 से 12 खंभे लगा दिए गए और लाइन का रास्ता बदलकर खेत से निकाला गया।
अन्य मामलों की भी होगी सुनवाई
भूना की गणेश कॉलोनी के निवासियों ने कॉलोनाइजर पर पार्क, पार्किंग, कम्युनिटी सेंटर और रिजर्व प्लॉट की जमीन बेचने तथा गलियों की जगह प्लॉटिंग करने के आरोप लगाए हैं। गांव नहला के ग्रामीणों ने 33 फीट चौड़ी गली के निर्माण और जलभराव की समस्या उठाई है। सिंचाई विभाग से जुड़ी शिकायतों में ढाणी छतरियां के दिव्यांग किसान विकास कुमार को पांच साल बाद भी नहरी पानी नहीं मिलने का मामला शामिल है। वहीं, गांव नाढोड़ी के किसान श्रवण कुमार ने स्वीकृत खाल बार-बार तोड़े जाने की शिकायत की है। इसके अलावा गलत लोड असेसमेंट, 20 हजार रुपये की बिजली पेनल्टी, प्रॉपर्टी आईडी, अवैध निर्माण और गंदे पानी की निकासी से जुड़े मामले भी उठेंगे।
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बिजली निगम व पुलिस की तीन-तीन शिकायतें
पुलिस से जुड़ी शिकायतों में हिसार रोड सेक्टर-11 निवासी सरोज का मामला प्रमुख है। उनका आरोप है कि 15 से 20 युवक हथियारों के साथ उसके घर में घुसे, तोड़फोड़ की और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बावजूद सिटी थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। वहीं, रतिया निवासी रीना रानी ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और बीमार बच्चे का उपचार नहीं करवाने की शिकायत दी है। बिजली निगम से संबंधित तीन शिकायतें भी एजेंडे में शामिल हैं। गांव मढ़ के किसान कृष्ण लाल ने डबल फीडर चलाने और सिंचाई के नाम पर किसानों से पैसे वसूलने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट पेश होगी। टोहाना निवासी परमजीत सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी गैरमौजूदगी में खेत में बिजली के 10 से 12 खंभे लगा दिए गए और लाइन का रास्ता बदलकर खेत से निकाला गया।
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अन्य मामलों की भी होगी सुनवाई
भूना की गणेश कॉलोनी के निवासियों ने कॉलोनाइजर पर पार्क, पार्किंग, कम्युनिटी सेंटर और रिजर्व प्लॉट की जमीन बेचने तथा गलियों की जगह प्लॉटिंग करने के आरोप लगाए हैं। गांव नहला के ग्रामीणों ने 33 फीट चौड़ी गली के निर्माण और जलभराव की समस्या उठाई है। सिंचाई विभाग से जुड़ी शिकायतों में ढाणी छतरियां के दिव्यांग किसान विकास कुमार को पांच साल बाद भी नहरी पानी नहीं मिलने का मामला शामिल है। वहीं, गांव नाढोड़ी के किसान श्रवण कुमार ने स्वीकृत खाल बार-बार तोड़े जाने की शिकायत की है। इसके अलावा गलत लोड असेसमेंट, 20 हजार रुपये की बिजली पेनल्टी, प्रॉपर्टी आईडी, अवैध निर्माण और गंदे पानी की निकासी से जुड़े मामले भी उठेंगे।
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