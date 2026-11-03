Fatehabad News: कर्मचारी से अभद्रता पर नहरी विभाग के गेट पर जड़ा ताला

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कार्यकारी अभियंता श्याम ढींगरा के एसपी से बातचीत कर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद कर्मचारियों ने गेट खोल दिया। धरने पर बैठे बेलदार धीरज और दीपक ने बताया कि 18 अक्तूबर की रात उनकी कूदनी हेड रेगुलेटर पर नाइट ड्यूटी थी। नहर में पानी अधिक होने के कारण वे गेट नियंत्रित कर रहे थे।इसी दौरान गांव का एक व्यक्ति शराब के नशे में कंट्रोल रूम पहुंचा और वहां बैठकर शराब पीने की जिद करने लगा। मना करने पर उसने गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी दी। कर्मचारियों का आरोप है कि उसने नहर के गेटों से भी छेड़छाड़ की। इससे नहर टूटने का खतरा पैदा हो गया था।कर्मचारियों के अनुसार उन्होंने घटना की वीडियो बनाकर उसी रात जेई सन्नी को सूचना दी। जेई के कहने पर 112 नंबर पर कई बार कॉल की लेकिन संपर्क नहीं हो सका। 19 अक्तूबर को लिखित शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि 22 अक्तूबर को उक्त व्यक्ति ने दोबारा आकर कर्मचारी रमेश से अभद्रता की।इसके बाद 27 अक्तूबर को कार्यकारी अभियंता और एसडीओ को भी शिकायत दी गई। धरना समाप्त करने के बाद कर्मचारी एसडीओ महेंद्र सिंह के साथ जाखल थाने पहुंचे और शिकायत दी।उन्होंने रात की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जाखल थाना प्रभारी बलराज ने बताया कि कर्मचारियों की शिकायत पर डीडीआर दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।