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पेंशन बंद होने का डर दिखाकर ओटीपी, आधार नंबर और बैंक खाते की गोपनीय जानकारी हासिल कर खातों से रकम निकाल लेते हैं। इसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) निकिता खट्टर ने जिले के पेंशनभोगियों और उनके परिजनों के लिए साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है।एसपी ने बताया कि ठग जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं होने का हवाला देकर संदिग्ध लिंक भेजते हैं और उस पर जानकारी भरने या ओटीपी साझा करने के लिए कहते हैं। कई बार अनजान मोबाइल एप डाउनलोड करवाकर बैंक खातों तक पहुंच बनाने की कोशिश भी करते हैं।उन्होंने सलाह दी कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, डेबिट कार्ड पिन, सीवीवी और बैंकिंग पासवर्ड साझा न करें तथा संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए केवल अधिकृत पोर्टल jeevanpramaan.gov.in, बैंक शाखा या सरकारी माध्यमों का इस्तेमाल करें।एसपी ने कहा कि साइबर ठगी होने पर तुरंत बैंक को सूचना दें और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं। इसके अलावा पोर्टल पर भी शिकायत की जा सकती है। उन्होंने परिजनों से बुजुर्गों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने की अपील की।