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पिछले सप्ताह 200 से 220 रुपये किलो मिलने वाला गुलाब अब 300 से 400 रुपये किलो तक पहुंच गया है। फूल विक्रेताओं का कहना है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक और बढ़ोतरी हो सकती है।शहर के संन्यास आश्रम रोड स्थित फूल बाजार के व्यापारी अर्जुन, श्यामा, भीम और राजू ने बताया कि नवंबर से फरवरी तक शादियों का मुख्य सीजन रहता है। शहर में दिल्ली और गुरुग्राम से फूल मंगवाए जा रहे हैं। स्थानीय फूलों की आवक नहीं होने से फूलों के भाव बढ़े हैं। इस बार शादियों की संख्या अधिक होने के कारण मांग में अचानक तेजी आई है। खासकर गेंदा और सफेद गुलाब की मालाओं की खरीद बढ़ी है। गुलाब का इस्तेमाल वरमाला, दूल्हे की कार और शादी के मंच को सजाने में किया जा रहा है, जबकि चमेली और मोगरे की मांग गजरे और मंडप की सजावट के लिए बनी हुई है।एक सप्ताह में बढ़े फूलों के भावफूल विक्रेता भीमसेन ने बताया कि पिछले सप्ताह तक गुलाब 200 से 220 रुपये किलो बिक रहा था, लेकिन अब इसका भाव 300 से 400 रुपये किलो तक पहुंच गया है। गेंदा का दाम भी 200 रुपये किलो तक पहुंच गया है। वहीं चमेली के भाव में भी 35 से 40 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। दुकानदार श्याम लाल के अनुसार मांग इसी तरह बनी रही तो दिसंबर के पहले सप्ताह तक फूलों के दाम 15 से 20 प्रतिशत और बढ़ सकते हैं।फूलों के बाजार में मौजूदा भावगेंदा : 200 से 220 रुपये प्रति किलोकमल : 40 से 55 रुपये प्रति नगरजनीगंधा : 190 से 200 रुपये प्रति किलोगुलाब : 300 से 400 रुपये प्रति किलोमोगरा : 350 से 390 रुपये प्रति किलो