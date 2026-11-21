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गांव भूथन कलां निवासी हंसराज ने बताया कि उसका बड़ा भाई दलबीर शादीशुदा था। परिवार में पांच बेटियां व एक बेटा है। दलबीर को अपने ट्रक में नए टायर डलवाने थे। इसके लिए गांव भूथन खुर्द निवासी रुलीराम और उसके बेटे संजय कासनिया ने उसे हिसार के मिल गेट निवासी राजेश कुमार से मिलवाया। इन्होंने ट्रक के टायर खरीदने के नाम पर 10.61 लाख रुपये का ऋण करवाकर राशि हड़प ली। इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से दलबीर मानसिक रूप से परेशान था और शुक्रवार को काशीपुर में आत्महत्या कर ली। उसका शव ट्रक में मिला। हंसराज ने बताया कि राजेश हिसार में रेड स्क्वायर मार्केट स्थित हिंदुजा फाइनेंस कंपनी में मैनेजर है। उसने दलबीर को टायर खरीदने के लिए ऋण दिलाने का आश्वासन दिया था।पंचायत में मैनेजर ने फर्जीवाड़ा कबूल कियाहंसराज का आरोप है कि तीनों आरोपियों ने 3 नवंबर 2025 को ट्रक के कागजातों पर 10 लाख 61 हजार रुपये का लोन ले लिया। इसका पता लगने पर दोनों पक्षों की पंचायत हुई। इस दौरान राजेश कुमार ने लिखित में दिया कि वह 11 मई 2026 तक ट्रक की बची किस्तें भरकर लोन क्लियर कर देगा लेकिन तय तारीख बीत जाने के बाद भी किस्तें भरीं न ही लोन क्लियर किया। करीब एक साल पहले से किस्तों की राशि आरोपी संजय कासनिया के खाते में जा रही थी। इसके बावजूद आरोपी रुपये न आने की बात कहकर दलबीर को परेशान कर रहे थे।लघु सचिवालय पर दिया था धरनादलबीर ने फतेहाबाद व हिसार पुलिस को शिकायत भी दी थी लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। इस पर वह 12 नवंबर को अपने छह बच्चों के साथ फतेहाबाद लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गया। एसपी निकिता खट्टर के आश्वासन के बाद दलबीर ने धरना खत्म कर दिया और मामला हिसार हिसार को भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि कहीं कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई। इस कारण तनाव में आकर दलबीर ने आत्महत्या कर ली। सदर थाने से जांच अधिकारी प्रभारी सुमित कुमार ने कहा कि परिजनों के बयानों के आधार पर जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। परिजन शव का अंतिम संस्कार करने को राजी हो गए हैं।